Наскільки такий сценарій є реальним для 24 Каналу пояснив політолог Ігор Рейтерович.

Детальніше Зеленського спитали, чи сподівається він на "нормандську висадку" в Україні

На що готові партнери України

Політолог зауважив, що хоча для України порівняння російсько-української війни з Другою світовою є цілком правомірним, однак для Заходу це не зовсім так. З цього усвідомлення сучасної війни і випливає багато "але".

Висадка в Нормандії – операція, коли американські, британські і канадські війська здійснили найбільшу десантну операцію в історії людства. Вона ознаменувала відкриття другого фронту проти Адольфа Гітлера. Це був початок кінця Другої світової війни та фашистського панування.

Рейтерович переконаний, що відкидати сценарій висадки союзників в Україні не варто, але й, імовірно, це може відбутися не в найближчому майбутньому.

З одного боку я би не хотів, щоб він був реалізований, бо це означатиме, що Росія тут остаточно зірветься і піде в гігантську атаку на Україну, тому доведеться приєднуватися і західним країнам. З іншого боку, що більше далі буде заяв, що союзники таку можливість розглядати, це буде кращим стримуючим фактором для Росії,

– наголосив аналітик.

Еммануель Макрон, який останнім часом відзначався рішучими заявами на підтримку України тепер символічно приймає партнерів, що теж є важливим знаком. Першою чергою українським союзником варто покінчити з невизначеністю у ставленні до країни-терористки Росії і розширювати масштаби допомоги. Подібні заходи лише сприяють цьому.

"В цьому сенсі якраз заява нашого президента є важливою. Тепер хай росіяни істерять, що такий варіант можливий. Однак цікаві заяви збирався робити і сам Макрон, поки що ми їх не почули, але найближчим часом сподіваємося", – резюмував політолог.

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