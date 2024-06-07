Наскільки такий сценарій є реальним для 24 Каналу пояснив політолог Ігор Рейтерович.
Детальніше Зеленського спитали, чи сподівається він на "нормандську висадку" в Україні
На що готові партнери України
Політолог зауважив, що хоча для України порівняння російсько-української війни з Другою світовою є цілком правомірним, однак для Заходу це не зовсім так. З цього усвідомлення сучасної війни і випливає багато "але".
Рейтерович переконаний, що відкидати сценарій висадки союзників в Україні не варто, але й, імовірно, це може відбутися не в найближчому майбутньому.
З одного боку я би не хотів, щоб він був реалізований, бо це означатиме, що Росія тут остаточно зірветься і піде в гігантську атаку на Україну, тому доведеться приєднуватися і західним країнам. З іншого боку, що більше далі буде заяв, що союзники таку можливість розглядати, це буде кращим стримуючим фактором для Росії,
– наголосив аналітик.
Еммануель Макрон, який останнім часом відзначався рішучими заявами на підтримку України тепер символічно приймає партнерів, що теж є важливим знаком. Першою чергою українським союзником варто покінчити з невизначеністю у ставленні до країни-терористки Росії і розширювати масштаби допомоги. Подібні заходи лише сприяють цьому.
"В цьому сенсі якраз заява нашого президента є важливою. Тепер хай росіяни істерять, що такий варіант можливий. Однак цікаві заяви збирався робити і сам Макрон, поки що ми їх не почули, але найближчим часом сподіваємося", – резюмував політолог.
Заяви з Нормандії: головне
- У Володимира Зеленського запланована низка важливих зустрічі із президентами інших країн у Франції. Повідомлялося, що Зеленський має підписати з Макроном дві угоди на 650 мільйонів євро, що включають кредити та гранти. Також від Франції в Україну полетять бойові літаки Mitage 2000.
- В інтерв’ю для французьких ЗМІ президент Макрон заявив, що час для переговорів України та Росії ще не став, а також наголосив, що капітуляція України не означатиме мир для світу. Також він підтвердив дозвіл Україні бити французькими ракетами по території Росії.
- Президент Франції заявив про бажання, аби його країна підготувала бригаду для ЗСУ. Мовиться про іноземних військових, які забезпечуватимуть навчання та спорядження українських солдатів. Однак про участь французьких військових у війні проти Росії наразі не мовиться.