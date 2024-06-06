За словами президента Франці в інтерв'ю французьким ЗМІ, миру в Україні потрібно досягати переговорами. Однак час для них ще не настав.

Дивіться також Зеленських у Нормандії зустріли оваціями: промовисте відео зустрічі з Макроном та його дружиною

Макрон висловився про переговори Росії з Україною

Еммануель Макрон переконаний, що якщо Росія переможе у війні з Україною, вона піде далі.

Мир не може настати капітуляцією України,

– заявив глава Франції.

Він додав, що мир повинен бути досягнутий шляхом переговорів, однак час для них ще не настав, тому що Росія продовжує наступати.