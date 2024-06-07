Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що бомбардувальник Mirage 2000 стане потужним доповненням літаків F-16. Він додав, що французький винищувач є його аналогом.

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Особливості Mirage 2000

Петро Черник зазначив, що Mirage 2000 є "рідним носієм" ракет SCALP і Storm Shadow, що збільшує їх ефективність.

Mirage 2000 дуже прудкий – швидкість понад дві тисячі кілометрів на годину. Він може працювати в режимі перехоплювача, бо має ракети R 530 з радіусом ураження до 40 кілометрів,

– зауважив військовий експерт.

Психологічний аспект

Заяви Макрона про підтримку України гостро сприймають у Москві, адже це не на користь Владіміру Путіну, який хоче захопити частину українських територій.

Макрон перший, хто демонструє відсутність страху перед Путіним і це прекрасно. Я думаю, що у Франції розглядають передання не більше ніж 6 літаків. Якщо буде повноцінна ескадрилья, тобто 12 машин, то це буде прекрасно,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Військова допомога від Франції