Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що бомбардувальник Mirage 2000 стане потужним доповненням літаків F-16. Він додав, що французький винищувач є його аналогом.
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Особливості Mirage 2000
Петро Черник зазначив, що Mirage 2000 є "рідним носієм" ракет SCALP і Storm Shadow, що збільшує їх ефективність.
Mirage 2000 дуже прудкий – швидкість понад дві тисячі кілометрів на годину. Він може працювати в режимі перехоплювача, бо має ракети R 530 з радіусом ураження до 40 кілометрів,
– зауважив військовий експерт.
Психологічний аспект
Заяви Макрона про підтримку України гостро сприймають у Москві, адже це не на користь Владіміру Путіну, який хоче захопити частину українських територій.
Макрон перший, хто демонструє відсутність страху перед Путіним і це прекрасно. Я думаю, що у Франції розглядають передання не більше ніж 6 літаків. Якщо буде повноцінна ескадрилья, тобто 12 машин, то це буде прекрасно,
– наголосив полковник запасу ЗСУ.
Військова допомога від Франції
- Незабаром Україна отримає нову військову допомогу від Франції, а саме бойові літаки Mirage 2000. Також передбачається програма підготовки українських пілотів. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
- Україна може отримати літаки Mirage 2000 від Франції для ударів по повітряних і наземних цілях. Водночас речник Повітряних сил Ілля Євлаш у телемарафоні не став коментувати це питання, наголосивши, що наразі пріоритетом для українських захисників є F-16.
- Французькі ЗМІ повідомили, що Макрон може незабаром оголосити про створення коаліції військових інструкторів, присвятивши це візиту Зеленського у Францію. Зеленський зазначав, що "нам ніхто нічого не пропонував", а ідея про війська НАТО в Україні поки не має конкретних рис.