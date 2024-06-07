Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що на Mirage 2000 є доволі непоганий спектр французького обладнання.

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Чим особливі літаки Mirage 2000

Полковник запасу зазначив, що літаків Mirage 2000-5 у модернізованій версії, які нам передаватимуть, виробили близько 40 штук – це практично повноцінна бригада.

На його думку, до цих літаків треба буде ще випросити кілька двомісних Mirage 2000B. Тоді можна буде говорити про повноцінну 3-ескадрильну (по 12 літаків – 24 Канал) бригаду.

Він розповів, що самі собою ці літаки є винищувачами-бомбардувальниками, більшість яких розраховані на роботу по землі. А модернізація Mirage-2000 відбувалася переважно під завдання винищувача, тобто для ведення повітряного бою.

За його словами, весь спектр французького обладнання, яке є на цих літаках, доволі непоганий. Адже ця країна славиться своєю авіацією, льотною та інструкторською майстерністю. Модернізовані Mirage можуть нести, зокрема, ракети SCALP, Storm Shadow і плануючі авіабомби Hammer.

Я думаю, непоганий, звісно, подарунок від Макрона,

– наголосив Світан.

Він додав, що ці літаки дуже добре б підійшли для виконання бойових завдань над Чорним морем. Адже в спектрі їхнього озброєння є гарні протикорабельні ракети, які можуть виконувати завдання з контролю Чорноморської акваторії.

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Льотчик-інструктор зауважив, що вночі 7 червня російські військові запустили 5 ракет із 4 бомбардувальників. Тож, вочевидь, у противника все дуже погано, оскільки довелося підіймати ланку Т-95, щоб запустити 5 ракет.

Ймовірно, вже розвалюються літаки у повітрі,

– сказав льотчик-інструктор.

Він нагадав, що загалом Ту-95 може нести на крилі 8 ракет Х-101 та ще 6 Х-555 у барабані. Натомість російські літаки підіймають лише 2 ракети. Ймовірно, що після певних змін вони вже не зможуть підіймати ракети у великих кількостях. Інакше – навіщо злітали аж 4 літаки.

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