Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что на Mirage 2000 есть довольно неплохой спектр французского оборудования.

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Чем особенны самолеты Mirage 2000

Полковник запаса отметил, что самолетов Mirage 2000-5 в модернизированной версии, которые нам будут передавать, произвели около 40 штук – это практически полноценная бригада.

По его мнению, к этим самолетам надо будет еще выпросить несколько двухместных Mirage 2000B. Тогда можно будет говорить о полноценной 3-эскадрильной (по 12 самолетов – 24 Канал) бригаде.

Он рассказал, что сами по себе эти самолеты являются истребителями-бомбардировщиками, большинство которых рассчитаны на работу по земле. А модернизация Mirage 2000 происходила преимущественно под задачи истребителя, то есть для ведения воздушного боя.

По его словам, весь спектр французского оборудования, которое есть на этих самолетах, довольно неплохой. Ведь эта страна славится своей авиацией, летным и инструкторским мастерством. Модернизированные Mirage могут нести, в частности, ракеты SCALP, Storm Shadow и планирующие авиабомбы Hammer.

Я думаю, неплохой, конечно, подарок от Макрона,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что эти самолеты очень хорошо бы подошли для выполнения боевых задач над Черным морем. Ведь в спектре их вооружения есть хорошие противокорабельные ракеты, которые могут выполнять задачи по контролю Черноморской акватории.

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Летчик-инструктор заметил, что ночью 7 июня российские военные запустили 5 ракет с 4 бомбардировщиков. Поэтому, очевидно, у противника все очень плохо, поскольку пришлось поднимать звено Т-95, чтобы запустить 5 ракет.

Вероятно, уже разваливаются самолеты в воздухе,

– сказал летчик-инструктор.

Он напомнил, что по большому счету Ту-95 может нести на крыле 8 ракет Х-101 и еще 6 Х-555 в барабане. Однако российские самолеты поднимают только 2 ракеты. Вероятно, что после определенных изменений они уже не смогут поднимать ракеты в больших количествах. Иначе – зачем взлетали аж 4 самолета.

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