Это первый офицер летного состава Военно-воздушных сил Греции. Об этом сообщило издание Defence-Point в субботу, 1 июня.
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В Украину прибыл первый иностранный инструктор по использованию F-16
Так, на территорию нашего государства уже прибыл первый иностранный инструктор по оперативному использованию истребителей F-16, которые вскоре Украине должны передать страны-партнеры.
Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий и благодаря непрерывной турецкой агрессии, ВВС накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя в миссиях "воздух-воздух", особенно в ближнем воздушном бою,
– говорится в сообщении.
Издание предполагает, что прибытие греческого летчика в столицу Украины, вероятно, является частью инициативы "Учебная коалиция F-16" – международной коалиции.
Она была создана еще 13 июля 2023 года во время саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе для подготовки украинских пилотов и технического персонала для работы на этом типе истребителей.
Заметим, что сначала в коалицию вошли 11 стран-членов НАТО, среди которых Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Нидерланды.
Когда Украина наконец получит F-16: что известно
- Премьер Дании заявляла, что F-16 этой страны появятся в украинском небе в течение месяцев. Отметим, что эта страна не против того, чтобы с помощью этих самолетов ВСУ били по России. В то же время Бельгия, которая тоже передает самолеты Украине, выступает за это ограничение.
- В Институте изучения войны убеждены, что изменчивость некоторых стран Европы о предоставлении разрешения на использование американских истребителей для ударов по России усложнит способность Воздушных сил ВСУ планировать и реализовывать военные операции.
- Глава Минобороны Рустем Умеров рассказал, что Украина ожидает западные истребители F-16 от партнеров "очень скоро". В то же время Умеров отметил, что около половины крайне необходимой иностранной военной помощи поступает в наше государство с задержкой.
- Во время своего визита в Бельгию 28 мая Владимир Зеленский успел осмотреть истребители F-16. Именно эти самолеты должна передать нашему государству бельгийская сторона. В целом Украина от Бельгии должна получить 30 самолетов. Первые истребители должны поступить в наше государство уже до конца 2024 года.