Это первый офицер летного состава Военно-воздушных сил Греции. Об этом сообщило издание Defence-Point в субботу, 1 июня.

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В Украину прибыл первый иностранный инструктор по использованию F-16

Так, на территорию нашего государства уже прибыл первый иностранный инструктор по оперативному использованию истребителей F-16, которые вскоре Украине должны передать страны-партнеры.

Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий и благодаря непрерывной турецкой агрессии, ВВС накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя в миссиях "воздух-воздух", особенно в ближнем воздушном бою,

– говорится в сообщении.

Издание предполагает, что прибытие греческого летчика в столицу Украины, вероятно, является частью инициативы "Учебная коалиция F-16" – международной коалиции.

Она была создана еще 13 июля 2023 года во время саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе для подготовки украинских пилотов и технического персонала для работы на этом типе истребителей.

Заметим, что сначала в коалицию вошли 11 стран-членов НАТО, среди которых Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Нидерланды.

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