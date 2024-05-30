Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Позиция Дании по F-16 “Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, которая, возможно, также предусматривает нанесение ударов по военным объектам на этой важной территории”