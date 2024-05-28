В целом Украина от Бельгии должна получить 30 истребителей типа F-16. Первые самолеты должны поступить в наше государство уже до конца 2024 года.
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Зеленский осмотрел F-16 в Бельгии
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в соцсети Х обнародовал сообщение с фото, где показал, как Зеленский в рамках визита посетил авиабазу, где размещены истребители F-16, которые бельгийцы передадут Украине.
Российские захватчики продолжают ежедневно убивать украинцев. Уважаемый Владимир Зеленский, эти F-16 будут вашими, чтобы помочь вам защитить своих граждан,
– написал де Кроо.
В то же время глава бельгийского правительства подчеркнул, что Украина может дать отпор России только, когда "будет иметь больше лучшего оружия, что будет поставляться быстрее".
Позже в социальных сетях президент Украины обнародовал видео с бельгийской авиабазы. Как оказалось, это была военная база "Мелсбрук", где проходят учения украинские военнослужащие.
Зеленский осмотрел истребители F-16 в Бельгии / Видео из фейсбука Владимира Зеленского
"Украина очень ждет от своих западных партнеров истребителей F-16 для усиления защиты нашего неба. А также ждем дома наших воинов, которые учатся техническому обслуживанию F-16 и очень мотивированы, чтобы начать выполнение боевых задач и ускорить победу нашего государства", – написал украинский глава.
Бельгия должна передать F-16 Украине
- Министр иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб 28 мая сообщила, что ее страна предоставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты уже должны быть поставлены до конца 2024 года.
- Эти обязательства были оформлены в двустороннем соглашении о безопасности, которое подписали 28 мая в Брюсселе Владимир Зеленский и Александр де Кроо. Министерство обороны Бельгии также планирует обеспечить Украину боеприпасами со своих складов для вооружения F-16.
- В то же время премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отметил, что самолеты F-16, которые передаст Бельгия нашему государству, можно будет использовать только на территории Украины. Глава бельгийского правительства уточнил, что эти условия прописаны в соглашении по безопасности, которое подписали Украина и Бельгия.