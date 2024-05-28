В целом Украина от Бельгии должна получить 30 истребителей типа F-16. Первые самолеты должны поступить в наше государство уже до конца 2024 года.

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Зеленский осмотрел F-16 в Бельгии

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в соцсети Х обнародовал сообщение с фото, где показал, как Зеленский в рамках визита посетил авиабазу, где размещены истребители F-16, которые бельгийцы передадут Украине.

Российские захватчики продолжают ежедневно убивать украинцев. Уважаемый Владимир Зеленский, эти F-16 будут вашими, чтобы помочь вам защитить своих граждан,

– написал де Кроо.

В то же время глава бельгийского правительства подчеркнул, что Украина может дать отпор России только, когда "будет иметь больше лучшего оружия, что будет поставляться быстрее".

Позже в социальных сетях президент Украины обнародовал видео с бельгийской авиабазы. Как оказалось, это была военная база "Мелсбрук", где проходят учения украинские военнослужащие.

Зеленский осмотрел истребители F-16 в Бельгии / Видео из фейсбука Владимира Зеленского

"Украина очень ждет от своих западных партнеров истребителей F-16 для усиления защиты нашего неба. А также ждем дома наших воинов, которые учатся техническому обслуживанию F-16 и очень мотивированы, чтобы начать выполнение боевых задач и ускорить победу нашего государства", – написал украинский глава.

Бельгия должна передать F-16 Украине