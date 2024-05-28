Загалом Україна від Бельгії має отримати 30 винищувачів типу F-16. Перші літаки мають надійти у нашу державу вже до кінця 2024 року.

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Зеленський оглянув F-16 у Бельгії

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо у соцмережі Х оприлюднив допис із фото, де показав, як Зеленський у межах візиту відвідав авіабазу, де розміщено винищувачі F-16, які бельгійці передадуть Україні.

Російські загарбники продовжують щодня вбивати українців. Шановний Володимире Зеленський, ці F-16 будуть вашими, щоб допомогти вам захистити своїх громадян,

– написав де Кроо.

Водночас глава бельгійського уряду наголосив, що Україна може дати відсіч Росії лише, коли "матиме більше кращої зброї, що постачатиметься швидше".

Пізніше у соціальних мережах президент України оприлюднив відео з бельгійської авіабази. Як виявилося, це була військова база "Мелсбрук", де проходять навчання українські військовослужбовці.

Зеленський оглянув винищувачі F-16 у Бельгії / Відео з фейсбуку Володимира Зеленського

"Україна дуже чекає від своїх західних партнерів винищувачів F-16 для посилення захисту нашого неба. А також чекаємо вдома наших воїнів, які навчаються технічного обслуговування F-16 і є дуже вмотивованими, щоб розпочати виконання бойових завдань і пришвидшити перемогу нашої держави", – написав український очільник.

Бельгія має передати F-16 Україні