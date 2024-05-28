В то же время Умеров отметил, что около половины крайне необходимой иностранной военной помощи поступает в наше государство с задержкой. В частности, это также имеет свое влияние на ситуацию на фронте.
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Умеров рассказал о ситуации с F-16 для Украины
В интервью журналистам Reuters министр обороны отметил, что Украина благодарна за предоставленную партнерам военную помощь и оружие. Однако он отметил, что только половина обещанных поставок поступила вовремя, что, конечно, шло на пользу российским действиям на фронте.
Он также сказал, что ожидает, что истребители F-16 будут доставлены, "надеюсь, очень, очень скоро". На вопрос, сколько Киев ожидает получить самолетов от партнеров, он сказал, что "нам нужно столько, сколько мы можем получить".
На этом этапе мы сосредоточены на обучении нашего персонала и пилотов. Мы сосредоточены на инфраструктуре, на привлечении команд по эксплуатации и техническому обслуживанию, и мы работаем над модернизацией или привлечением новых платформ,
– объяснил Умеров.
Министр обороны Украины также отметил, что время чрезвычайно важно, и чтобы отразить атаки, нашему государству нужно иметь все поставки вовремя.
Бельгия должна передать 30 истребителей F-16 Украине
- Министр иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб 28 мая сообщила, что ее страна обязалась поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Ожидается, что первая партия самолетов будет передана до конца 2024 года.
- В то же время премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подчеркнул, что самолеты F-16, которые предоставляются Украине, могут быть использованы только на территории нашей страны. Это ограничение, по словам бельгийского лидера, прописано в соглашении о безопасности, которое было подписано между Украиной и Бельгией.
- Во время своего визита в Бельгию президент Владимир Зеленский посетил военную базу "Мелсбрук", где проходят учения украинские военнослужащие. Там украинский глава государства осмотрел истребители, которые Бельгия должна передать Украине, чтобы помочь защитить украинцев от атак России и улучшить ситуацию для наших военных на фронте.