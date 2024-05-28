Водночас Умєров наголосив, що близько половини вкрай необхідної іноземної військової допомоги надходить до нашої держави із затримкою. Зокрема, це також має свій вплив на ситуацію на фронті.

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Умєров розповів про ситуацію з F-16 для України

В інтерв'ю журналістам Reuters міністр оборони зазначив, що Україна вдячна за надані партнерами військову допомогу та зброю. Однак він наголосив, що лише половина обіцяних постачань надійшла вчасно, що, звісно, йшло на користь російським діям на фронті.

Він також сказав, що очікує, що винищувачі F-16 будуть доставлені, "сподіваюся, дуже, дуже скоро". На запитання, скільки Київ очікує отримати літаків від партнерів, він сказав, що "нам потрібно стільки, скільки ми можемо отримати".

На цьому етапі ми зосереджені на навчанні нашого персоналу і пілотів. Ми зосереджені на інфраструктурі, на залученні команд з експлуатації та технічного обслуговування, і ми працюємо над модернізацією або залученням нових платформ,

– пояснив Умєров.

Міністр оборони України також наголосив, що час надзвичайно важливий, і щоб відбити атаки, нашій державі потрібно мати всі постачання вчасно.

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