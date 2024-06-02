Це перший офіцер льотного складу Військово-повітряних сил Греції. Про це повідомило видання Defence-Point у суботу, 1 червня.
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В Україну прибув перший іноземний інструктор з використання F-16
Так, на територію нашої держави вже прибув перший іноземний інструктор з оперативного використання винищувачів F-16, які незабаром Україні повинні передати країни-партнери.
Експлуатуючи винищувачі F-16 протягом майже чотирьох десятиліть і завдяки безперервній турецькій агресії, ВПС накопичили величезний досвід і знання в оперативному використанні винищувача в місіях "повітря-повітря", особливо в ближньому повітряному бою,
– йдеться у повідомленні.
Видання припускає, що прибуття грецького льотчика в столицю України, ймовірно, є частиною ініціативи "Навчальна коаліція F-16" – міжнародної коаліції.
Її було створено ще 13 липня 2023 року під час саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі для підготовки українських пілотів і технічного персоналу для роботи на цьому типі винищувачів.
Зауважимо, що спершу до коаліції увійшли 11 країн-членів НАТО, серед яких Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Нідерланди.
Коли Україна нарешті отримає F-16: що відомо
- Прем'єрка Данії заявляла, що F-16 цієї країни з'являться в українському небі протягом місяців. Зазначимо, що ця країна не проти того, аби за допомогою цих літаків ЗСУ били по Росії. Водночас Бельгія, яка теж передає літаки Україні, виступає за це обмеження.
- В Інституті вивчення війни переконані, що мінливість деяких країн Європи щодо надання дозволу на використання американських винищувачів для ударів по Росії ускладнить здатність Повітряних сил ЗСУ планувати та реалізовувати військові операції.
- Глава Міноборони Рустем Умєров розповів, що Україна очікує західні винищувачі F-16 від партнерів "дуже скоро". Водночас Умєров наголосив, що близько половини вкрай необхідної іноземної військової допомоги надходить до нашої держави із затримкою.
- Під час свого візиту у Бельгію 28 травня Володимир Зеленський встиг оглянути винищувачі F-16. Саме ці літаки має передати нашій державі бельгійська сторона. Загалом Україна від Бельгії має отримати 30 літаків. Перші винищувачі мають надійти у нашу державу вже до кінця 2024 року.