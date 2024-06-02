Це перший офіцер льотного складу Військово-повітряних сил Греції. Про це повідомило видання Defence-Point у суботу, 1 червня.

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В Україну прибув перший іноземний інструктор з використання F-16

Так, на територію нашої держави вже прибув перший іноземний інструктор з оперативного використання винищувачів F-16, які незабаром Україні повинні передати країни-партнери.

Експлуатуючи винищувачі F-16 протягом майже чотирьох десятиліть і завдяки безперервній турецькій агресії, ВПС накопичили величезний досвід і знання в оперативному використанні винищувача в місіях "повітря-повітря", особливо в ближньому повітряному бою,

– йдеться у повідомленні.

Видання припускає, що прибуття грецького льотчика в столицю України, ймовірно, є частиною ініціативи "Навчальна коаліція F-16" – міжнародної коаліції.

Її було створено ще 13 липня 2023 року під час саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі для підготовки українських пілотів і технічного персоналу для роботи на цьому типі винищувачів.

Зауважимо, що спершу до коаліції увійшли 11 країн-членів НАТО, серед яких Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Нідерланди.

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