Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що окремі західні політики демонструють різне бачення щодо використання Україною поставлених винищувачів F-16.

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Політика щодо використання F-16

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо зазначив, що ЗСУ зможуть використовувати F-16, які передасть його країна, лише на території України – як підконтрольній, так і у тимчасово окупованих районах. При цьому не зрозуміло, чи дозволить Брюссель використовувати літаки для ударів по території Росії з українського повітряного простору.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна не ставила Україні жодних обмежень на використання голландських винищувачів F-16. За її словами, Повітряні сили ЗСУ можуть використовувати ці винищувачі "над або на території Росії", якщо Україна дотримується статті 51 Статуту ООН та міжнародного гуманітарного права.

Довідка: 51 стаття передбачає, що "ніщо в Статуті не порушує невід'ємного права на індивідуальну або колективну самооборону в разі збройного нападу проти" держави-члена ООН. Тож, українські удари по російській території в контексті повномасштабного вторгнення Росії є частиною невід'ємного права України на самооборону.

Чому мінливість може нашкодити

У звіті ISW ідеться, що постійні зміни в політиці західних урядів щодо F-16 вимагатимуть від Києва уважно відстежувати, які винищувачі українські війська можуть, а які не можуть використовувати для завдавання тих чи інших ударів.

Там вважають, що це ускладнює здатність України планувати та реалізовувати військово-повітряні операції з використанням літаків цієї моделі.

Коли Україна отримає винищувачі