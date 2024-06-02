Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що окремі західні політики демонструють різне бачення щодо використання Україною поставлених винищувачів F-16.
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Політика щодо використання F-16
Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо зазначив, що ЗСУ зможуть використовувати F-16, які передасть його країна, лише на території України – як підконтрольній, так і у тимчасово окупованих районах. При цьому не зрозуміло, чи дозволить Брюссель використовувати літаки для ударів по території Росії з українського повітряного простору.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна не ставила Україні жодних обмежень на використання голландських винищувачів F-16. За її словами, Повітряні сили ЗСУ можуть використовувати ці винищувачі "над або на території Росії", якщо Україна дотримується статті 51 Статуту ООН та міжнародного гуманітарного права.
Чому мінливість може нашкодити
У звіті ISW ідеться, що постійні зміни в політиці західних урядів щодо F-16 вимагатимуть від Києва уважно відстежувати, які винищувачі українські війська можуть, а які не можуть використовувати для завдавання тих чи інших ударів.
Там вважають, що це ускладнює здатність України планувати та реалізовувати військово-повітряні операції з використанням літаків цієї моделі.
Коли Україна отримає винищувачі
- Глава Міноборони України Рустем Умєров 28 травня коментуючи передачу літаків F-16 нашій державі від партнерів, зазначив, що Україна очікує західні винищувачі "дуже скоро".
- Зауважимо, що згадувані вище Бельгія та Данія планують передати Україні 30 та 19 літаків відповідно.
- У травні прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявляла, що F-16 з Данії будуть у небі над Україною вже протягом місяців.