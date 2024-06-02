К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW). Отмечается, что отдельные западные политики демонстрируют разное видение относительно использования Украиной поставленных истребителей F-16.

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Политика по использованию F-16

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо отметил, что ВСУ смогут использовать F-16, которые передаст его страна, только на территории Украины – как подконтрольной, так и во временно оккупированных районах. При этом не понятно, позволит ли Брюссель использовать самолеты для ударов по территории России из украинского воздушного пространства.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна не ставила Украине никаких ограничений на использование голландских истребителей F-16. По ее словам, Воздушные силы ВСУ могут использовать эти истребители "над или на территории России", если Украина придерживается статьи 51 Устава ООН и международного гуманитарного права.

Справка: 51 статья предусматривает, что "ничто в Уставе не нарушает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения против" государства-члена ООН. Поэтому, украинские удары по российской территории в контексте полномасштабного вторжения России являются частью неотъемлемого права Украины на самооборону.

Почему изменчивость может навредить

В отчете ISW говорится, что постоянные изменения в политике западных правительств в отношении F-16 потребуют от Киева внимательно отслеживать, какие истребители украинские войска могут, а какие не могут использовать для нанесения тех или иных ударов.

Там считают, что это затрудняет способность Украины планировать и реализовывать военно-воздушные операции с использованием самолетов этой модели.

Когда Украина получит истребители