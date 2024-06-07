Загалом Україні потрібно 40 пілотів, що зможуть керувати F-16. Але союзники не зможуть навчити таку кількість персоналу.

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Україна матиме достатньо пілотів лише наприкінці 2025 року

Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія планують відправити в Україну понад 60 літаків F-16 влітку 2024 року.

Водночас у ISW заявили, що навчальні заклади США, Данії та Румунії для пілотів F-16 зможуть навчати лише обмежену кількість українських пілотів. Так, у США планують навчити лише 12 осіб до кінця вересня 2024 року. У Данії – 8, але, як повідомляється, цей заклад закриється в листопаді 2024 року. А румунська навчальна база взагалі ще не працює.

А для повної ескадрильї з 20 літаків потрібно 40 пілотів.

Колишній чиновник Міністерства оборони заявив, що якщо поточні обмеження на підготовку збережуться, Україна матиме достатньо пілотів для повної ескадрильї лише наприкінці 2025 року,

– пише ISW.

А тому, на думку аналітиків, доки не буде необхідної кількості пілотів, українська армія не зможе використовувати всі надані Заходом літаки максимально ефективно.

Також деякі західні країни зазначили, що Україні буде дозволено використовувати F-16 для ударів у Росії, але "здатність України керувати F-16 поблизу російського кордону залежить від її здатності знищувати засоби ППО в Росії". Посилаючись на президента Зеленського, аналітики ISW зазначають, що Україні потрібно близько 120 – 130 винищувачів, щоб "досягти паритету в повітрі з Росією", але накладені Заходом обмеження, які забороняють Україні використовувати західну зброю по російських військових цілях, – це найбільша перевага Росії.

"Україна може висунути умови для того, щоб українська авіація діяла в повітряній зоні для підтримки українських наземних операцій, якщо вона зможе достатньою мірою знищити засоби ППО в Росії, використовуючи західні можливості для завдавання ударів великої дальності, отримати достатній кадровий склад пілотів, здатних керувати F-16, і отримати своєчасну доставку та достатню кількість планерів F-16", – підсумували аналітики ISW.

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