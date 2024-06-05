Одним з таких є аеродром "Енгельс", де розташовуються стратегічні бомбардувальники та авіаційний гас. Є ракети для F-16, які можуть знищити ворожі цілі. Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан в етері 24 Каналу сказав назву цієї зброї.

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Яка ракета може знищити аеродром Енгельс

За словами військового експерта, Україні необхідні американські ракети AGM-158 JASSM дальністю від 300 до 950 кілометрів, аби завдавати ударів по території Росії.

Перші шість винищувачів F-16 повинні прибути до України вже влітку. Разом вони можуть нести на борту 12 ракет AGM-158 JASSM, тобто по дві на кожному літаку.

AGM-158 JASSM Має тепловізійну головку самонаведення, яка працює на кінцевій ділянці траєкторії, що дозволяє уражати цілі з максимальною точністю й ігноруючи будь-які засоби РЕБ. Наразі розробляється AGM-158 JASSM-XR, яка повинна мати значно більші можливості. Зокрема, дальність ураження має вирости до 1900 кілометрів, а бойова частина до 910 кілограмів. Це досягається збільшенням розмірів ракети у двічі – з близько 1200 кілограмів до 2300 кілограмів. Носіями продовжують залишатися літаки тактичної авіації.

"Потрібно розуміти, що їх, найімовірніше, передаватимуть без жодних обмежень щодо дальності для виконання бойових завдань. Тоді реально зможемо дістати з дальністю 950 кілометрів до Енгельса, за Москву, уздовж Волги, і будемо знищувати військові об'єкти", – сказав військовий експерт.

Що розташовується на аеродромі "Енгельс"

Україні справді можуть передати американські ракети AGM-158 JASSM. Проте також важливо, аби США надали дозвіл на використання цієї зброї по території Росії. Оскільки летовище "Енгельс" – одне з найбільших військово-повітряних баз в Росії.

Там розташовуються стратегічні бомбардувальники:

Ту-160, який є найбільшим бомбардувальником у світі та, який може нести ядерні та конвенційні боєголовки;

Ту-95МС – турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник, який також може нести ядерні заряди.

Тільки уявіть, яке там море авіаційного гасу. Воно розташоване в карстових печерах під Енгельсом. Якщо десяток AGM-158 JASSM зайдуть у вентиляційні шахти чи вузли подачі авіаційного гасу сховищ, то Волга змінить річище, а бази "Енгельс" не залишиться. Багато питань щодо Саратова, вікна та двері виб'є,

– зазначив Роман Світан.

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