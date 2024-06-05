Одним из таких является аэродром "Энгельс", где располагаются стратегические бомбардировщики и авиационный керосин. Есть ракеты для F-16, которые могут уничтожить вражеские цели. Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала сказал название этого оружия.

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Какая ракета может уничтожить аэродром "Энгельс"

По словам военного эксперта, Украине необходимы американские ракеты AGM-158 JASSM дальностью от 300 до 950 километров, чтобы наносить удары по территории России.

Первые шесть истребителей F-16 должны прибыть в Украину уже летом. Вместе они могут нести на борту 12 ракет AGM-158 JASSM, то есть по две на каждом самолете.

AGM-158 JASSM Имеет тепловизионную головку самонаведения, которая работает на конечном участке траектории, что позволяет поражать цели с максимальной точностью и игнорируя любые средства РЭБ. Сейчас разрабатывается AGM-158 JASSM-XR, которая должна иметь значительно большие возможности. В частности, дальность поражения должна вырасти до 1900 километров, а боевая часть до 910 килограммов. Это достигается увеличением размеров ракеты в два раза – с около 1200 килограммов до 2300 килограммов. Носителями продолжают оставаться самолеты тактической авиации.

"Нужно понимать, что их, вероятнее всего, будут передавать без ограничений по дальности для выполнения боевых задач. Тогда реально сможем достать с дальностью 950 километров до Энгельса, за Москву, вдоль Волги, и будем уничтожать военные объекты", – сказал военный эксперт.

Что располагается на аэродроме "Энгельс"

Украине действительно могут передать американские ракеты AGM-158 JASSM. Однако также важно, чтобы США предоставили разрешение на использование этого оружия по территории России. Поскольку аэродром "Энгельс" – одна из крупнейших военно-воздушных баз в России.

Там располагаются стратегические бомбардировщики:

Ту-160, который является крупнейшим бомбардировщиком в мире и может нести ядерные и конвенционные боеголовки;

Ту-95МС – турбовинтовой стратегический бомбардировщик, который также может нести ядерные заряды.

Только представьте, какое там море авиационного керосина. Оно расположено в карстовых пещерах под Энгельсом. Если десяток AGM-158 JASSM зайдут в вентиляционные шахты или узлы подачи авиационного керосина хранилищ, то Волга изменит русло, а базы "Энгельс" не останется. Много вопросов по Саратову, окна и двери выбьет,

– отметил Роман Свитан.

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