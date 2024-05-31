Глава бельгийского правительства подтвердил позицию Брюсселя по ограничению использования предоставленной Украине военной техники. Также, по его словам, соответствии с двусторонним соглашением о безопасности 30 бельгийских истребителей F-16 должны использоваться исключительно на территории Украины.

Смотрите также Разрешение бить по России касается не только приграничных с Харьковщиной участков, – Белый дом

Позиция Бельгии по оружию для Украины

Как констатировал Александер Де Кроо, были четко определены условия соглашения: истребители предназначены для защиты украинского неба, а не для атак за ее границами – то есть по объектам на территории, что международное сообщество признает Россией.

В то же время бельгийский премьер отметил необходимость обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны и другим оборудованием, что поможет отражать агрессию.

Соглашение очень четкое. Речь идет об истребителях, которые могут быть использованы украинцами на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его придерживаться.

По словам чиновника, Бельгия заинтересована в том, чтобы поддержка Украины была комплексной, включая не только боевые самолеты, но и другие системы, которые могут усилить обороноспособность страны. Он также выразил надежду, что эта поддержка будет координироваться с другими странами НАТО.

Существует огромная потребность в противовоздушной обороне. Боевые самолеты могут помочь в этом, но потребуются и другие вещи. Поэтому нам надо подумать над тем, как мы можем предоставить быстрее и качественнее оборудование.

Обратите внимание! Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер говорила, что бельгийская военная техника, предоставленная Украине, предназначена исключительно для использования только на ее территории. Это является частью обязательств Бельгии перед международными партнерами.

Смотрите также Козыри у Украины: военный обозреватель объяснил, что изменится после разрешения ударов по России

Недавно Соединенные Штаты разрешили нанести удары по России американским оружием. Газета The Wall Street Journal уточняла, что теперь украинским войскам можно будет применять системы HIMARS, боеприпасы GMLRS, а также артиллерию. Собственно, только по территории, с которой оккупанты атакуют Харьковскую область.