Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что разрешение не остановило бы наступательные операции россиян, но Украина могла бы уничтожать важные объекты на территории России. Тогда, вероятно, страна-агрессор бы остановила массированные обстрелы нашей страны.

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Возможности Украины после разрешения бить по России

Шарп объяснил, что такое разрешение сразу не остановит наступательные операции россиян. Также это бы не защитило полностью приграничные украинские области. Однако сейчас "лед начинает топиться", о чем свидетельствуют разговоры в Европе и США о разрешении на удары по территории России.

Вопрос в том, чем (каким вооружением наносить удары – 24 Канал) позволят и кто. Если американцы позволяют бить ракетами ATACMS, ракетами из установки HIMARS и всей артиллерией, то это большой плюс для украинцев,

– отметил военный обозреватель.

Такое разрешение предоставило бы Украине возможность наносить удары на приграничных территориях российские силы от ракет Javelin до открытия артиллерийского огня по оккупантам. По словам Шарпа, это станет тактическим успехом ВСУ, особенно в Харьковской области.

Благодаря ракетам HIMARS Украина бы уничтожала российскую артиллерию и ПВО в глубине России.

Это даст козыри, которые Украина имеет на основных участках фронта и не имеет в Белгородской, Курской, Брянской областях,

– отметил Шарп.

Военный обозреватель также рассказал, что для дальнобойных ракет Storm Shadow и ATACMS есть много объектов в глубине России, в первую очередь аэродромы. Тогда страна-агрессор будет иметь большие проблемы. Тогда оккупанты будут или защищать свои объекты большим количеством ПВО и РЭБ, что им не очень удается, или же будет перебазирование, на пример, аэродромов, что нанесет материальный ущерб, а работа авиации будет неэффективной.

По мнению Шарпа, такие действия Украины могут заставить Россию подумать и перестать наносить удары по объектам в глубине территории Украины.

Может возникнуть фактор взаимного сдерживания. Не факт, что это будет, но исключать этого нельзя,

– добавил военный обозреватель.

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