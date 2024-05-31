Неутешительные приоритеты

Пока взгляды всего мира прикованы к беспрецедентному судебному приговору в отношении бывшего (и, возможно, будущего) президента США Дональда Трампа, украинцам некогда отрываться от российской угрозы. Без сомнения, при других обстоятельствах новости о разрешении стран НАТО использовать предоставленное нам оружие по территории оккупанта были бы в центре мирового внимания.

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С другой стороны хорошо, чтобы подобные решения принимались без лишнего резонанса или дискуссий, что часто дает возможность пророссийским элементам посеять сомнения в головах действующих правительств. Новость о разрешении США ограниченно использовать их оружие в приграничном с Харьковщиной регионе в Америке никто не заметил: она появилась как раз во время финального судебного заседания в Нью-Йорке.

Однако заметили в Германии и сразу, уже традиционно, послушно последовали примеру администрации Джо Байдена.

Приоритеты американского президента были четко подчеркнуты, когда стало известно, что вместо Глобального саммита мира в Швейцарии он поедет собирать средства на избирательную кампанию в Голливуде вместе с Джимми Киммелом, Джорджем Клуни и другими звездами. В общем, такое поведение характерно для Белого дома с начала полномасштабного вторжения России: сопровождать максимально жесткую риторику о "поддержке Украины до победного конца" абсолютно несоответствующими действиями.

Разрешаем, но не полностью

Так или иначе, даже ограниченное разрешение о применении оружия по целям в России является достижением украинской дипломатии. Как пишет Politico: "Украина теперь может использовать предоставленное Америкой вооружение, в частности ракеты и ракетные установки, для сбития выпущенных в направлении Харькова российских ракет, для ударов по скопившимся в приграничных районах российским войскам и по бомбардировщикам. Однако Украина не может бить по гражданской инфраструктуре или выпускать ракеты дальнего радиуса, например, ATACAMS, для ударов по объектам в глубине территории России”.

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То есть говорится о площади территории врага, ограниченной буквально несколькими сотнями квадратных километров.

Мы пока не знаем, касаются ли подобные ограничения решений других стран НАТО. Из предыдущих сообщений об этом не говорилось. Однако уже после новости о разрешении США президент Владимир Зеленский рассказал The Guardian, что "Великобритания не дала 100% разрешения на применение ее ракет для ударов по целям в России".

Интересная ситуация: в вопросе об использовании оружия по территории России европейские страны проявили инициативу, не дождавшись публичного решения США. Американцы поддержали их лишь частично, и теперь европейцы, вероятно, будут согласовывать свои решения соответственно.

Что-то похожее было, когда Великобритания и Франция впервые предоставили Украине ракеты Storm Shadow и SCALP, а США не решались передать ATACAMS. Но тогда наши европейские партнеры не изменили своего решения, несмотря на нерешительность Вашингтона. Сейчас же ситуация для нас не такая позитивная.

Неизменная тенденция

За более чем два года полномасштабной войны тенденция не меняется: Украина может рассчитывать на качественное или количественное увеличение помощи только с большими задержками или после трагических событий.

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Вместо того, чтобы сразу предоставить нам нужное вооружение, партнеры месяцами ждут, чтобы потом все равно его предоставить, но ценой задерживания является потеря Украиной территории и жизней своих граждан. Так было с системами HIMARS, Patriot, танками Abrams, ракетами ATACAMS, до сих пор происходит с самолетами F-16.

Конечно, для работы с каждым видом вооружения украинцам нужно месяцами проходить подготовку. Однако в случае с теми же F-16 прошло более года между просьбами украинского правительства передать нам эти самолеты до начала учений наших пилотов.

Вероятно, через определенное время нам разрешат пользоваться оружием союзников по всей территории России – от Санкт-Петербурга до Владивостока. Впрочем, подобно другим подобным решениям союзников, промедление будет означать преступную потерю возможностей.