В России не могут выбрать между пиаром и реальностью

Как вариант, вероятно, командование россиян сейчас таки готовится форсировать реку Волчья на направлении Гатище – Синельниково и создать условия для дальнейшего продвижения передовых подразделений 26 и 138 отдельных мотострелковых бригад своей 6 общевойсковой армии в самом Волчанске.

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Привлекают к себе внимание также действия противника на направлении Бугруватка – Старица. Там российские передовые подразделения пытаются расширить по фронту участок пограничной местности, которую им удалось занять на западном берегу реки Северский Донец.

Скорее всего, ближайшее время противник может попытаться восстановить свое наступление на направлении Старица – Избицкое, чтобы в дальнейшем попытаться соединить этот плацдарм с плацдармом в направлении на Липцы.

Там оперируют подразделения 18 мотострелковой дивизии, усиленные целым рядом отдельных формирований и штурмовых отрядов. Вероятно, в предыдущих боях они понесли ощутимые потери и сейчас нуждаются в пополнении и налаживании полноценного материально-технического обеспечения.

Очевидно, что сейчас командование российских войск (УВ "Север") решает для себя вопрос – стоит ли начинать еще одно наступление в направлении Грайворон – Большая Писаревка, или лучше все-таки сконцентрироваться на Волчанске.

Как первый, так и второй варианты содержат свои плюсы и свои минусы. Однако конечный характер этого решения российского командования, скорее всего, будет заключаться в том, какие смыслы в нем "возьмут верх" – пиарные или реальные (то есть военные).

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С одной стороны, задачу по созданию некой "санитарной зоны" с УВ "Север" никто не отменял. С другой стороны, еще один участок активных боевых действий еще больше напряжет и так уже втянутые в интенсивные бои силы и средства УВ "Север". Такой объем может оказаться в целом критическим для всей "харьковской затеи" россиян.

Враг не ищет простых решений на Краматорском направлении

На Краматорском направлении командование УВ "Юг" продолжает свои попытки ворваться к городской черте города Часов Яр. Насколько я понимаю, противник вплотную подошел к южным кварталам микрорайона "Канал", одновременно пытаясь продвинуться по дирекции Богдановка – Калиновка.

Здесь действуют подразделения из состава 98 воздушно-десантной дивизии, 11 отдельной десантно-штурмовой бригады, так называемого "добровольческого корпуса" и 102 мотострелкового полка 150 МСД. С северного фланга эту тактическую группу обеспечивают подразделения 200 отдельной мотострелковой бригады, а с юга (район Клещеевки) – подразделения 6 МСД 3-го армейского корпуса.

В течение нескольких последних суток противнику удалось выйти к месту пересечения дороги Константиновка – Бахмут и канала "Северский Донец – Донбасс", а также выйти на восточную окраину Калиновки.

Однако несколько попыток мелкими штурмовыми группами инфильтроваться и закрепиться непосредственно у городской черты противнику не удались. Но я думаю, что это ненадолго. Скорее всего, противнику таки удастся вскоре занять "Канал".

Таким образом, на Краматорском направлении вражеское командование очевидно решило не искать простых и альтернативных путей (например, попытаться обойти Часов Яр с юга), а втянуться в упорные ближние пехотные бои в городской застройке. Причем на этот раз – с довольно призрачными шансами что-то "охватить или обойти".

Смещение акцентов

На Покровском направлении после продвижения и занятия противником Нетайлово и Уманского подразделениями 239 танкового и 228 мотострелкового полков 90 танковой дивизии и передовыми батальонами 1 отдельной мотострелковой бригады 1-го АК, командование УВ "Центр" снова занимается флангами своей ударной тактической группировки, которая действует в направлении Очеретино – Новоалександровка.

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В рамках этого противник:

осуществляет упорные попытки таки выйти на рубеж Сокол – Новопокровское силами сводных штурмовых подразделений 15 и 55 ОМСБр, 114 ОМСБр и 74 ОМСБр пытаются давить по общему направлению Семеновка – Новоселовка;

передовые подразделения 35- и 132 ОМСБр противника немного сместили акценты с дирекции Архангельское – Калиновое на направление Керамик – Александрополь, что ближе к дороге Константиновка – Ясиноватая. В рамках среднесрочной перспективы это представляется вполне логичным, хотя атаки на направлении Архангельское – Калиново также продолжаются.

Планы россиян

Подведем итоги. Учитывая развитие ситуации как на Краматорском, так и на Покровском направлениях командование противника таки планирует в перспективе какие-то действия по Торецкому району обороны ВСУ.

Конечно, более-менее конкретно, относительно действий противника в этом районе в течение его летней кампании возможно будет сказать только через некоторое время. Особенно тогда, когда у меня будет какая-то определенная информация по перемещению его резервов, или перегруппировки сил и средств между его операционными направлениями.

Однако уже сейчас становится понятно, что россиянам бы очень хотелось создать для своих войск "охватывающее" положение относительно Торецка. По крайней мере, действия их войск на смежном северном фланге УВ "Юг" и УВ "Центр" явно об этом свидетельствуют.

Вопрос – сможет ли противник в реальности создать такое положение?