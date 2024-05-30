Сколько заповедников сегодня оккупированы

Степь – это уникальная экосистема, где живут неповторимые виды животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу Украины – например, 17 видов васильков и все 27 видов ковыля. Среди степных редких животных в наших степях можно встретить степного сурка, три вида сусликов, а если очень повезет – дрофу или степного журавля.

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Во временной оккупации сегодня:

природный заповедник "Украинский степной",

Луганский природный заповедник,

Казантипский природный заповедник,

Опукский природный заповедник,

биосферный заповедник "Аскания-Нова",

биосферный заповедник "Черноморский",

национальный природный парк "Джарылгачский",

национальный природный парк "Меотида",

национальный природный парк "Алешковские пески",

национальный природный парк "Волшебная гавань".

Степные Национальные природные парки "Каменская Сечь" и "Двуречанский" были деоккупированы в 2022 году, но продолжают подвергаться обстрелам и разрушениям из-за близости к линии фронта.

К счастью, не все степи стали недоступными из-за войны. Охраняемые степные территории можно увидеть в нацпарках "Бугский гард", "Подольские товтры", Галицком, Куяльницком и части других национальных парков, а также природных заповедниках "Еланецкая степь" и "Михайловская целина".

"Бугский Гард"

Расположен на реке Южный Буг в пределах Николаевской области на территории Арбузинского, Братского, Вознесенского, Доманевского и Первомайского районов. Площадь – 6138,13 гектара.

В "Бугском Гарде" каждый найдет развлечение по своему вкусу. Любители активного отдыха могут насладиться автомобильными и пешими маршрутами, или выбрать водные и конные прогулки. А вот адреналиновым искателям приключений парк предлагает лучшие условия для рафтинга и водного слалома, благодаря живописным порогам реки.

Не менее увлекательной и разнообразной является местная флора и фауна. Здесь растут более тысячи видов растений, среди которых есть редкие и очень красивые: мерингия бугская, смелка бугская, вишня Клокова, гвоздика бугская, тюльпан дубравный и тому подобное.

А что касается животного мира, то здесь можно встретить около 300 видов позвоночных, 23 из которых под государственной защитой, а именно: марена днепровская, шемая дунайская, желтобрюх, орел карлик, выдра речная, горностай и другие.



Национальный природный парк "Бугский гард" / Фото с фейсбук-страницы парка

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"Подольские Товтры"

Национальный природный парк расположен в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Общая площадь парка – 261 316 гектаров, что делает его крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в Европе.



Живописные "Подольские Товтры" / Фото wownature.in.ua

Это место, которое поражает своей красотой и историей: известняковыми холмами и речными каньонами, разнообразными лесами и степями, а также архитектурными и археологическими памятниками.

Но наибольшей ценностью парка, которая собственно и дала ему название, являются известняковые товтры – остатки кораллового рифа, который образовался миллионы лет назад на дне Сарматского моря и в результате тектонического поднятия его дна стал уникальным горным кряжем.

В парке можно встретить 65 видов животных и 60 видов растений, внесенных в Красную книгу Украины. Здесь также расположены многочисленные подземные хранилища, которые стали домами для 14 видов летучих мышей.



Известняковые товтры / Фото wownature.in.ua

"Еланецкая степь"

Расположен в Новоодесском и Еланецком районах Николаевской области и является крупнейшей сохранившейся частью степи на северо-западном Причерноморье. Среди безграничных распаханных полей – это настоящий оазис живой природы.

Одной из главных жемчужин степи и ее символом является цветущий ковыль, который можно наблюдать весной и в начале лета. Многообразие растений во все сезоны делает пейзажи неповторимыми.



Пейзажи из цветущего ковыля в "Еланецкой степи" / Фото wownature.in.ua

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В заповеднике "Еланецкая степь" мало крупных животных из-за небольшой площади территории. Однако здесь можно встретить американских бизонов. Они огромные – до 2 метров высотой и более тонны весом. Более 40 лет назад их привезли из биосферного заповедника "Аскания-Нова".



У заповедника есть богатая фауна / Фото wownature.in.ua

Михайловская целина

Михайловская целина – это степной заповедник, расположен в Сумском районе на водоразделе рек Грунь и Сула, возле села Великие Луки. Его площадь составляет 882,9 гектара.

Удивительные растения, которые растут и цветут на Михайловской целине, меняют цвет степи от ранней весны до поздней осени. Среди редких лугово-степных растений можно отметить анемону лесную, астрагал, брандушку, голубчик боровой, горицвет весенний, дельфиниум клиновидный, ковыль и другие. Здесь также встречаются обычные для Украины ромашка, василек, лен.



Михайловская целина / Фото wownature.in.ua

На Михайловской целине живут около 20 видов животных и насекомых, которые занесены в Красную книгу Украины. Среди них: мышовка степная, тушканчик большой, горностай, медянка обыкновенная, сорокопут серый, лунь луговой, ксилокопа обыкновенная, махаон, шмель лезус, ленточница орденская малиновая и другие.



Уникальная природа заповедника / Фото wownature.in.ua

В День степи мы не только напоминаем об этих уникальных экосистемах, но и призываем к действиям для их сохранения. Выявление и охрана степных территорий является важным делом для каждой общины. Ведь эти экосистемы являются нашим природным достоянием, которое следует беречь для будущих поколений.