Довольно часто общаюсь с украинскими предпринимателями, которые хотят развиваться и просят меня помочь с инвестициями или самому проинвестировать. Огорчает то, что владельцы украинского бизнеса не имеют и близко инвестиционной культуры и понимания того, как работают инвестиции.

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Определимся с понятиями: инвестор – это физическое или юридическое лицо, которое вкладывает свои средства в различные проекты, компании или активы с целью получения прибыли в будущем. Инвесторы могут быть частными лицами, инвестиционными фондами, компаниями или даже государствами.

Инвестиции – это вложение средств в различные активы для получения прибыли или достижения других выгод в будущем.

Приведу субъективный перечень ключевых проблем, почему большинству украинского бизнеса "не светит" привлечение инвестиций и интенсивное развитие в ближайшее время.

Причина в самих предпринимателях

1. Самое смешное и ужасное то, что украинские бизнесмены массово путают инвестора и спонсора. И это не шутка. Компании реально говорят о привлечении инвестиций, но о возврате инвестиций, выгоде для инвестора ни мыслей, ни разговора нет. Есть ожидание "манны небесной".

2. Компании, которые ищут инвестиции, не понимают мотивации инвестора. Инвестор хочет заработать, выгодно инвестировать свой капитал, чтобы через время вернуть его обратно с прибылью. Каждый инвестор, делая инвестиции, думает о том, как он будет выходить из бизнеса, в который проинвестировал. В то же время компании просто хотят взять деньги и чтобы от них отцепились.

3. Неготовность проекта, под который привлекают инвестиции:

анализа рынка нет,

бизнес-плана нет,

инвестиционной оценки нет (NPV, IRR, PI, PP).

Даже если есть бизнес-план и инвестиционная оценка проекта, то нет предложения для инвестора (оценка эффективности его инвестиции).

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4. Виртуальные предположения для оценки проекта. Иногда на первый взгляд проект кажется интересным, но начинаешь копать и вылезают "дыры":

нереалистичная модель привлечения финансирования, взята с потолка;

левая ставка дисконтирования;

нереальная стоимость капитала;

странные гипотезы развития рынка;

отсутствие реального понимания организации эффективных бизнес-процессов

5. Неготовность компании для вхождения инвестора. Прежде всего говорится о прозрачности бизнеса. Часто налоговый, бухгалтерский и управленческий учет – это три разные вселенные. Самый показательный – управленческий и несоответствие ему всех остальных типов отчетности – явный признак высоких рисков для инвестора.

6. Отсутствие системы корпоративного управления. Корпоративное управление – это система правил, практик и процессов, из которых осуществляется управление и контроль над деятельностью предприятия. Эта система определяет взаимоотношения между руководством компании и акционерами.

Зачастую в украинских компаниях главный акционер он же и директор компании. То есть компания критически зависит от одного человека (акционера и руководителя в одном лице). На нем и стратегия, и команда, и партнеры, и поставщики. Не дай Бог, что-то случается и компания "накрывается".

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7. Неправильное структурирование партнерства. Здесь может быть все что угодно: начиная от корпоративной структуры, распределения долей до отсутствия акционерного соглашения, определяющего систему взаимодействия партнеров, разрешения споров, подходы к оценке стоимости и эффективности бизнеса и механизм выхода из бизнеса.

Чаще всего встречается тупиковая модель – распределение долей 50/50. Кто в теме знают, что при такой модели компания становится заложником каждого партнера одновременно, что создает непредсказуемые риски.

8. Отсутствие проведенной домашней работы по подготовке к сделке. Нет актуального аудита финансовой отчетности, нет анализа юридических рисков (в частности судебные споры, долги), не эффективная корпоративная структура, неадекватно раздутый штат и т.д.

9. Неумение презентовать и вести переговоры.

10. Жадность. Она касается не только формата партнерства и выгод для всех сторон, но и нежелание тратить средства на привлечение консультантов. Мол, и так сойдет, "у меня же крутая идея".

Это краткий перечень причин того, почему компаниям "не светят" инвестиции и развитие.