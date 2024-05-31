У Росії не можуть обрати між піаром і реальністю

Як варіант, ймовірно, командування росіян зараз таки готується форсувати річку Вовча на напрямку Гатище – Синельникове й створити умови для подальшого просування передових підрозділів 26 та 138 окремих мотострілецьких бригад своєї 6 загальновійськової армії у самому Вовчанську.

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Привертають до себе увагу також дії противника на напрямку Бугруватка – Стариця. Там російські передові підрозділи намагаються розширити по фронту ділянку прикордонної місцевості, яку їм вдалося зайняти на західному березі річки Сіверський Донець.

Скоріш за все, найближчим часом противник може спробувати відновити свій наступ на напрямку Стариця – Ізбицьке, аби надалі спробувати з'єднати цей плацдарм із плацдармом у напрямку на Липці.

Там оперують підрозділи 18 мотострілецької дивізії, підсилені цілим рядом окремих формувань та штурмових загонів. Ймовірно, у попередніх боях вони зазнали відчутних втрат і зараз потребують поповнення та налагодження повноцінного матеріально-технічного забезпечення.

Очевидно, що зараз командування російських військ (УВ "Північ") вирішує для себе питання – чи варто розпочинати ще один наступ у напрямку Грайворон – Велика Писарівка, чи краще все ж-таки сконцентруватися на Вовчанську.

Як перший, так й другий варіанти містять свої плюси та свої мінуси. Однак кінцевий характер цього рішення російського командування, скоріш за все, полягатиме у тому, які сенси у ньому "візьмуть гору" – піарні чи реальні (себто військові).

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З одного боку, завдання щодо створення такої собі "санітарної зони" з УВ "Північ" ніхто не скасовував. З іншого боку, ще одна ділянка активних бойових дій ще більше напружить і так вже втягнуті в інтенсивні бої сили й засоби УВ "Північ". Такий обсяг може виявитися загалом критичним для всієї "харківської витівки" росіян.

Ворог не шукає простих рішень на Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку командування УВ "Південь" продовжує свої спроби увірватися до міської межі міста Часів Яр. Наскільки я розумію, противник впритул підійшов до південних кварталів мікрорайону "Канал", одночасно намагаючись просунутись по дирекції Богданівка – Калинівка.

Тут діють підрозділи зі складу 98 повітряно-десантної дивізії, 11 окремої десантно-штурмової бригади, так званого "добровольчого корпуса" та 102 мотострілецького полку 150 МСД. З північного флангу цю тактичну групу забезпечують підрозділи 200 окремої мотострілецької бригади, а з півдня (район Кліщіївки) – підрозділи 6 МСД 3-го армійського корпусу.

Протягом кількох останніх діб противнику вдалося вийти до місця перетину дороги Костянтинівка – Бахмут та каналу "Сіверський Донець – Донбас", а також вийти на східну околицю Калинівки.

Однак декілька спроб дрібними штурмовими групами інфільтруватися та закріпитися безпосередньо біля міської межі противнику не вдалися. Та я думаю, що це ненадовго. Скоріш за все, противнику таки вдасться незабаром зайняти "Канал".

Таким чином, на Краматорському напрямку вороже командування очевидно вирішило не шукати простих й альтернативних шляхів (наприклад, спробувати обійти Часів Яр з півдня), а втягнутися у вперті ближні піхотні бої у міській забудові. Причому на цей раз – із досить примарними шансами щось "охопити чи обійти".

Зміщення акцентів

На Покровському напрямку після просування й зайняття противником Нетайлового та Уманського підрозділами 239 танкового та 228 мотострілецького полків 90 танкової дивізії та передовими батальйонами 1 окремої мотострілецької бригади 1-го АК, командування УВ "Центр" знову переймається флангами свого ударного тактичного угрупування, яке діє у напрямку Очеретине – Новоолександрівка.

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У межах цього противник:

здійснює вперті спроби таки вийти на рубіж Сокіл – Новопокровське силами зведених штурмових підрозділів 15 та 55 ОМСБр, 114 ОМСБр та 74 ОМСБр намагаються тиснути по загальному напрямку Семенівка – Новоселівка;

передові підрозділи 35- та 132 ОМСБр противника трохи змістили акценти з дирекції Архангельське – Калинове на напрямок Керамік – Олександропіль, що ближче до дороги Костянтинівка – Ясинувата. У межах середньострокової перспективи це видається цілком логічним, хоча атаки на напрямку Архангельське – Калинове також продовжуються.

Плани росіян

Підсумуємо. Зважаючи на розвиток ситуації як на Краматорському, так і на Покровському напрямках командування противника таки планує у перспективі якісь дії щодо Торецького району оборони ЗСУ.

Звісно, більш-менш конкретно, щодо дій противника у цьому районі протягом його літньої кампанії можливо буде сказати лише через деякий час. Особливо тоді, коли у мене буде якась визначена інформація з переміщення його резервів, або перегрупування сил і засобів між його операційними напрямками.

Однак вже зараз стає зрозуміло, що росіянам би дуже хотілося створити для своїх військ "охоплююче" положення щодо Торецька. Принаймні, дії їх військ на суміжному північному фланзі УВ "Південь" та УВ "Центр" явно про це свідчать.

Питання – чи зможе противник в реальності створити таке положення?