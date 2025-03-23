Про це в етері телемарафону розповів "Історик", офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, передає 24 Канал. Окупанти застосовують широкий спектр вогневого ураження – ствольну та реактивну артилерію, дрони тощо.

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Яка ситуація у Вовчанську

Захисники тримають під вогневим контролем логістичні шляхи росіян, тож ворог не може використовувати на напрямку бронетехніку. Штурмові дії у Вовчанську він здійснює за принципом тактики малих піхотних груп.

Спершу противник накопичує певну кількість піхоти в підвальних приміщеннях на околицях міста, а тоді починає пересуватися безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Насамперед його виявляють і вражають українські оператори дронів.

Фактично з літа 2024 року по теперішній час ворог ніякого просування у Вовчанську не має. Він змушений шукати будь-які підходи до лінії зіткнення, оскільки наша розвідка бачить і прослідковує кожен метр у місті,

– зазначає "Історик".

Саме тому, за його словами, росіяни використовують підвали й каналізаційні комунікації для пересування. Ця тактика доволі поширена, військовий згадує Авдіївку та операцію в Курській області. Наразі у Вовчанську подібні методи окупантів не мають успіху.

Нагадаємо, за минулу добу 22 березня на Харківському напрямку ворог намагався прорвати оборону ЗСУ в районі Вовчанська 4 рази. Загалом на фронті було зафіксовано 147 зіткнень.