Однак там залишився метан, також 80% цих окупантів було ліквідовано українською артилерією. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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Феєричний провал ворога

Кирило Сазонов зазначив, що загарбники не врахували, що у трубі залишився метан. Не усі дисципліновано носять маски, тому частина просто задихнулась.

Приблизно 100 окупантів пройшли газопроводом на територію, яку контролює українська армія. Там їх чекала наша артилерія. Вороже угрупування встигло розділитися на дві рівні групи, щоб посунутися далі, зайти у тил ЗСУ. Однак артилерія накрила їх та трубу одразу. Їх засипало, і діватися їм було нікуди.

За оцінками наших пілотів, 80% росіян дуже швидко були ліквідовані. Тих, хто залишився – виловлюють. Частину – беруть у полон.

Але було знищено фактично все угрупування, що зайшло сюди. Скільки вони втратили у трубі, поки йшли – невідомо, але теж багато. Це феєричний провал. Такого фіаско у них не було дуже давно,

– підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

До слова, ексспівробітник СБУ Іван Ступак нагадав, що росіяни на Донеччині використовували інфраструктуру у вигляді трубопроводів, зокрема, колекторів, щоб у такий спосіб заходити вглиб українських позицій. На Курщині противник намагався реалізувати такий самий сценарій, але операція "труба" провалилася.