Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.

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Що обговорюватимуть на переговорах у Саудівській Аравії

Рустем Умєров повідомив про початок переговорів у Саудівській Аравії о 17:38 за київським часом.

"Розпочали зустріч з американською командою в Ріяді. Виконуємо завдання Президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки", – написав він.

На столі переговорів серед іншого – пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. Саме тому цього разу на переговори прибули енергетики.

Сьогодні працюємо над низкою складних технічних питань – у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент,

– додав Умєров.