В ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу розвінчую найбільші міфи про підлітків.

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Міф 1: підлітки невмотивовані та ледачі

Правда. Підлітки переживають складний період розвитку мозку, де пріоритетними стають соціальні зв'язки та самопізнання. Це пов'язано з тим, що мозок підлітка перебуває на стадії активного розвитку та перебудови, що впливає на його поведінку та сприйняття світу. Якщо дати йому можливість бачити сенс у завданнях, залучити до процесу через власні зацікавлення, то підліток здатний генерувати ідеї, брати відповідальність і досягати значних результатів.

Що робити дорослим?

Заохочуйте їх до хобі та інтересів, робіть акцент не тільки на результаті, а і на процесі та на зусиллях, які вони докладають. Це допоможе розвинути впевненість у собі та підвищити самооцінку.

Міф 2: це все твій інтернет і соцмережі!

Правда. Авжеж, життя в мережі займає величезну частину життя сучасних підлітків. Звісно, це не місце, де бігають поні та сяє веселка – соцмережі містять велику кількість ризиків для молоді, як-от кібербулінг, шантаж, секстинг тощо. Та не слід всі біди приписувати інтернету.

Окрім загроз, з якими можна і варто справлятися, в мережі підлітки знаходять спілкування, підтримку у складні часи, можливості для розвитку та освіти, корисний розважально-інформаційний контент, який допомагає їм формуватися. Ми не можемо і не маємо прибрати інтернет з життя підлітків, ми можемо наповнювати його корисним, не занудним контентом, який відповідатиме запиту підлітків та сприятиме розвитку критичного мислення, впевненості та любові до себе.

Що робити дорослим?

Цікавтеся, обговорюйте те, що дивиться та слухає ваш підліток – шоу, подкасти, канали. Поговоріть відверто про кібербезпеку та захист власних даних, що робити та куди звертатися, коли щось пішло не за планом.

Міф 3: яке ментальне здоров'я? Це лише "фаза", бажання уваги – все переростуть

Психічне здоров'я молоді – проблема, а не тренд. Підлітковий період – один із найуразливіших у житті, а дослідження показують, що половина всіх випадків психічних розладів протягом життя починається до 14 років (Національний інститут психічного здоров'я, 2022).

Крім того, поруч з дорослішанням, великими трансформаціями особистості та тіла, українські підлітки вже 3 роки живуть під час повномасштабної війни, яка спричиняє страх, втрати, тривожність, постійний стрес.

За нашим дослідженням, 83% українських підлітків хочуть дізнатися, як підтримати себе у складні часи, вони навіть прагнуть, аби про це розповідали у школах.

Що робити дорослим?

Попри великий запит на додаткову підтримку підлітки все ж бачать основними рольовими моделями своїх батьків, опікунів та інших важливих дорослих – і зазначають, що саме вони є точками опори у складні часи. Будьте безпечними дорослими. Розвивайте довірливі стосунки – створюйте простір, де ваш підліток має впевненість, що ви на його боці та може прийти до вас з будь-якою проблемою, без засудження чи страху.

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Міф 4: всі підлітки бунтують та порушують правила

Правда. Так, підлітки прагнуть незалежності, самостійності та більше свободи – це нормальний процес сепарації. Адже якщо цього не відбудеться у підлітковому віці – це наздожене вас пізніше. Тим паче бунтарська поведінка – це геть не обов'язковий етап. Багато підлітків виявляють незалежність інакше: через спорт, мистецтво, навчання або навіть волонтерство, чи іншу соціальну активність.

Що робити дорослим?

Слухати підлітків з повагою, навіть коли вони кидають виклик вашим поглядам, адже відрізнятися – це нормально. Авжеж, вони не дорослі та тільки вчаться відповідальності, силі, яку маємо ми. Тож будьте поруч, приймаючи цю інакшість, пояснюйте причини та наслідки їхніх дій, відверто говоріть про те, що робити, коли щось пішло не за планом.

Міф 10: це просто "проблемний вік", який треба перечекати

Правда. Це важливий і цінний період формування особистості. У цей період формуються ідентичність, особисті цінності, самостійність. Перечекати не можна – треба діяти, вкладаючись в можливості, опанування життєвих навичок, запалення іскри мотивації, аби сучасні підлітки мали позитивний досвід дорослішання.

Ми працюємо, аби створювати якомога більше життєзмін для українських підлітків – подій та явищ, які стають точкою якісної трансформації у підлітковому віці. За нашим переконанням, життєзміна не просто приносить нові враження, а має довгостроковий вплив: покращує самооцінку, настрій, формує важливі навички, зміцнює віру в себе та відкриває можливість жити щасливе, усвідомлене життя.

Що робити дорослим?

Долучатися до створення якісних життєзмін для українських підлітків разом з нами! Адже їхнє сучасне – наше майбутнє.

P.S. Якщо ви в Києві – ви завжди можете порадити вашим або знайомим підліткам навідатися до Місця Сили – безкоштовного простору для підтримки та відновлення.