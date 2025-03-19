Повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Трамп пообіцяв сприяти поверненню викрадених з України дітей

Під час Зеленський під час телефонної розмови із Трампом подякував американському лідеру за те, що він продовжує просувати гуманітарні питання, зокрема обмін військовополоненими.

Також президент США запитав у Зеленського про дітей, які зникли безвісти з України під час війни, в тому числі тих, які були викрадені.

Президент Трамп пообіцяв тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб допомогти повернути цих дітей додому,

– йдеться у повідомленні.

До слова, Зеленський заявив про готовність української делегації до нової зустрічі із представниками США в Саудівській Аравії найближчими днями. Крім того, лідери відзначили позитивну роботу свої радників і представників – Рубіо, Волца, Келлога, Єрмака, Сибіги, Умєрова, Паліси.