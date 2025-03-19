Сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Смотрите также Переговоры Трампа и Путина: о чем договорились и как на это влияют события на Ближнем Востоке
Трамп пообещал способствовать возвращению похищенных из Украины детей
Во время Зеленский во время телефонного разговора с Трампом поблагодарил американского лидера за то, что он продолжает продвигать гуманитарные вопросы, в частности обмен военнопленными.
Также президент США спросил у Зеленского о детях, пропавших без вести из Украины во время войны, в том числе тех, которые были похищены.
Президент Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы помочь вернуть этих детей домой,
– говорится в сообщении.
К слову, Зеленский заявил о готовности украинской делегации к новой встрече с представителями США в Саудовской Аравии в ближайшие дни. Кроме того, лидеры отметили положительную работу свои советников и представителей – Рубио, Волца, Келлога, Ермака, Сибиги, Умерова, Палисы.