Сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Трамп пообещал способствовать возвращению похищенных из Украины детей

Во время Зеленский во время телефонного разговора с Трампом поблагодарил американского лидера за то, что он продолжает продвигать гуманитарные вопросы, в частности обмен военнопленными.

Также президент США спросил у Зеленского о детях, пропавших без вести из Украины во время войны, в том числе тех, которые были похищены.

Президент Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы помочь вернуть этих детей домой,

– говорится в сообщении.

К слову, Зеленский заявил о готовности украинской делегации к новой встрече с представителями США в Саудовской Аравии в ближайшие дни. Кроме того, лидеры отметили положительную работу свои советников и представителей – Рубио, Волца, Келлога, Ермака, Сибиги, Умерова, Палисы.