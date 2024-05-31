Голова нідерландської дипломатії Ганке Брюйнс-Слот висловила згоду з ударами по об'єктах на території Росії за допомогою літаків F-16, які Нідерланди передадуть Україні. Про це вона заявила 31 травня, на другий день неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі.

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Україна має право захищатися

Брюйнс-Слот заявила, що стаття 51 Статуту ООН, яка говорить про право на самозахист, дає право Україні на використання західної авіації над територією Росії.

Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї. Це загальний принцип, якого ми дотримуємось,

– сказала очільниця МЗС Нідерландів.

Також вона наголосила, що влада Нідерландів завантажена переговорами з американцями, щоб всі F-16 були доступні Україні. Вона запевнила, що її країна готова зробити все можливе, щоб якнайшвидше дозволити F-16 літати у небі України.

На якому етапі передача F-16 Україні