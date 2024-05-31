Медведев і раніше не соромився погрожувати світовим лідерам, як от пообіцяв, що "Варашава також отримає свою порцію радіоактивного пилу". Тож, сьогоднішні заяви, які той опублікував у себе в телеграмі, особливо нічим не відрізняються.

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"Нинішній військовий конфлікт із Заходом розвивається за найгіршим сценарієм. Відбувається постійна ескалація потужності застосовуваної натовської зброї. А тому виключити перехід конфлікту в його останню стадію сьогодні не може ніхто", – досить дипломатично почав свої наративи Медвєдев.

Погрожує ударами по західних країнах

А ось далі російський чиновник почав погрожувати країнам, які вважають, що Україна може бути їхньою зброєю по території Росії, яка власне і є країною-агресором.

Зокрема, Медвєдев пригрозив західним країнам, які "схвалили застосування" своєї зброї підвищеної дальності по території Росії, що їхню військову техніку і фахівців, які будуть залучені до ударів, "знищуватимуть як на території України, так і на території інших країн, якщо звідти завдаються удари по території Росії".

Ба більше, за словами політика, Росія вважає, що всіма далекобійними засобами ураження "безпосередньо управляють військовослужбовці країн НАТО".

"Це ніяка не "військова допомога", а участь у війні проти нас. І такі їхні дії цілком можуть стати casus belli (привід для війни)... Така "індивідуальна допомога" країн НАТО проти Росії, чи то керування своїми крилатими ракетами великої дальності, чи то відправлення контингенту військ в Україну, – це серйозна ескалація конфлікту", – розійшовся Медведєв.

Медвєдев заявив, що Захід може прорахуватися

Путінський прихвостень додав, що союзники України з-поміж країн НАТО отримають відповідь такої руйнівної сили, що нібито "сам Альянс просто не зможе втриматися від залучення до конфлікту".

І звісно, погрози Медвєдева не обійшлись без брязкання ядерною зброєю. І тут взявся доводити, що Росія нібито ніколи не пускає слів на вітер. Мовляв, союзники раніше так само не вірили, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення.

"Ще кілька років тому чиновники НАТО стверджували, що Росія не піде на відкритий військовий конфлікт із "бандерівським режимом", щоб не посваритися із Заходом. Прорахувалися. Йде війна. Із застосуванням тактичної ядерної зброї (ТЯО) теж можуть прорахуватися", – додав Медвєдев.

"Не ядерний блеф"

При цьому той зауважив, що це стане фатальною помилкою для країн Альянсу. Чиновник зауважив, що в європейських країнах дуже висока щільність населення.

"А для тих ворожих країн, чиї землі далі зони покриття ТЯО, є, врешті, стратегічний потенціал. І це, на жаль, ніяке не залякування і не ядерний блеф", – повторив Медведєв.

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