Німеччина домовилася з Україною, що вона використовуватиме німецьку зброю "відповідно до міжнародного права" для захисту від російських ударів, які ворог завдає із прикордонних територій. Про це сказав речник уряду Штеффен Хебештрайт.

Дивіться також У Зеленського підтвердили, що США дозволили бити їхньою зброєю по Росії, але з деякими нюансами

Німеччина дозволила удари по території Росії

Ще нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц виступав проти використання німецької зброї для ударів по території Росії. Тепер в уряді змінили думку.

За інформацією Spiegel, федеральний уряд вирішив пом'якшити це правило через збільшення кількості російських атак у прикордонному районі Харківської області.

Київ уже давно наполягає на тому, щоб йому дозволили вести вогонь по території агресора із західної зброї.

Ми разом переконані, що Україна має право, згідно з міжнародним правом, захищатися від цих атак,

– сказав Штеффен Хебештрайт.