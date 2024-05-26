Заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв пригрозив початком глобальної ядерної війни і пообіцяв накрити Варшаву радіоактивним попелом.
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Річ у тім, що нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у випадку застосування ядерної зброї з боку Росії, то США проведуть масовану атаку та знищать усі об'єкти Росії в Україні.
Медведєв погрожує початком світової війни
І відповідь кремлівської свити не забарилась: Медведєв назвав Сікорського "дивною істотою" та пригрозив початком ядерної війни, якщо США втрутиться у прямий конфлікт в Україні.
"Влучання американців по наших цілях означає початок світової війни", – заявив Медведєв.
"Варшава отримає порцію радіоактивного попелу"
Російський політик зазначив, що полякам слід бути обережнішими у своїх заявах. Зокрема Медведєв згадав заяву Анджея Дуди щодо готовності Польщі розмістити ядерну зброю союзників.
Відтак, розійшовся прямими погрозами Польщі – сказав, що Варшава отримає порцію радіоактивного попелу.
Враховуючи, що ще один поляк Дуда нещодавно заявив про бажання розгорнути ядерну зброю у Польщі, Варшава не залишиться осторонь і обов'язково отримає свою порцію радіоактивного попелу,
– пригрозив Медведєв.
В Росії тривають ядерні випробування
- 21 травня країна-агресор розпочала навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї. Як заявляли в міноборони Росії, мета цих навчань – практичне відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.
- Окупанти відпрацьовують отримання спеціальних боєприпасів для комплексу "Іскандер", спорядження ракет і потайного висування в позиційний район для підготовки до пусків.
- Імовірно, у такий спосіб Кремль сподівається вплинути на рішення Заходу щодо України.