Заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв пригрозив початком глобальної ядерної війни і пообіцяв накрити Варшаву радіоактивним попелом.

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Річ у тім, що нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у випадку застосування ядерної зброї з боку Росії, то США проведуть масовану атаку та знищать усі об'єкти Росії в Україні.

Медведєв погрожує початком світової війни

І відповідь кремлівської свити не забарилась: Медведєв назвав Сікорського "дивною істотою" та пригрозив початком ядерної війни, якщо США втрутиться у прямий конфлікт в Україні.

"Влучання американців по наших цілях означає початок світової війни", – заявив Медведєв.

"Варшава отримає порцію радіоактивного попелу"

Російський політик зазначив, що полякам слід бути обережнішими у своїх заявах. Зокрема Медведєв згадав заяву Анджея Дуди щодо готовності Польщі розмістити ядерну зброю союзників.

Відтак, розійшовся прямими погрозами Польщі – сказав, що Варшава отримає порцію радіоактивного попелу.

Враховуючи, що ще один поляк Дуда нещодавно заявив про бажання розгорнути ядерну зброю у Польщі, Варшава не залишиться осторонь і обов'язково отримає свою порцію радіоактивного попелу,

– пригрозив Медведєв.

В Росії тривають ядерні випробування