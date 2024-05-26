Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що навіть американський інститут вивчення війни каже, що корупція – це прикриття, оскільки всі ланки приведуть до Сєргєя Шойгу, а від Шойгу – до Владіміра Путіна. В Кремлі це чітко розуміють, тому змінюють командирів у міноборони, які будуть прагнути не рубатися і проливати кров, а планувати оборону та утримання захоплених територій.

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Невпевнені настрої

Олег Жданов підкреслив, що саме тому в Росії застосовується простий спосіб – арешт. А новий міністр оборони Андрій Бєлоусов прагне розгромити клан Шойгу, який той створив у міноборони, для того, щоб взяти під контроль усі фінансові потоки.

Американський інститут каже, що ще як мінімум шість генералів готові покласти рапорти на стіл для того, щоб піти у відставку. Такі невпевнені настрої в генеральному штабі міноборони поступово позначаться на діях військ на лінії фронту. Ми це відчуємо через певний період часу,

– зауважив військовий експерт.

Тим часом у Білорусі триває другий етап навчань російських військових з нестратегічними ядерними силами, до яких вони хочуть залучити білоруські збройні сили. На думку Олега Жданова, Путін не залишає мети поглинання Білорусі в союзну державу.

Обмежені ресурси

Військовий експерт підкреслив, що в Росії змінено керівництво міністерства оборони і буде змінюватися парадигма самої війни.

Скоріш за все, вони будуть намагатися перейти від наступальних активних бойових дій до стратегічної оборони. Недарма Путін просто благає про проведення перемовин і припинення вогню. Вони розуміють, що фронт може застрягти саме за відсутності як людських, так і технічних резервів,

– сказав Олег Жданов.

А в Білорусі все якраз навпаки: там замість спокійного ексначальника генерального штабу призначили "яструба війни" Павла Муравейка, готового прорубати коридори до Балтійського моря силою зброї.

Білорусам закон не писаний

Олег Жданов вважає, що і нелегітимному Путіну, і самопроголошеному Лукашенку є про що говорити. І Росія буде просити, щоб Білорусь дала матеріально-технічні засоби та паливо для російської армії, а також рекрутів.

Все через те, що росіяни начебто почали вербувати білорусів до підписання контракту з російською армією для участі у війні на території України.

Попри те, що в білоруському карному кодексі написані дві статі – одна 7 років, інша – 15 за найняття на війну, білорусам закон не писаний. Оскільки держдума дозволила підписувати контракт з іноземними громадянами, Білорусь дає офіційний контракт, а також пропонує російський паспорт. І цих найманців вже як громадян Росії або як іноземців, що підписали контракт, відправляють на лінію фронту,

– наголосив військовий експерт.

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