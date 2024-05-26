Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что даже американский институт изучения войны говорит, что коррупция – это прикрытие, поскольку все звенья приведут к Сергею Шойгу, а от Шойгу – к Владимиру Путину. В Кремле это четко понимают, поэтому меняют командиров в минобороны, которые будут стремиться не рубиться и проливать кровь, а планировать оборону и удержание захваченных территорий.

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Неуверенные настроения

Олег Жданов подчеркнул, что именно поэтому в России применяется простой способ – арест. А новый министр обороны Андрей Белоусов стремится разгромить клан Шойгу, который тот создал в минобороны, для того, чтобы взять под контроль все финансовые потоки.

Американский институт говорит, что еще как минимум шесть генералов готовы положить рапорты на стол для того, чтобы уйти в отставку. Такие неуверенные настроения в генеральном штабе минобороны постепенно скажутся на действиях войск на линии фронта. Мы это почувствуем через определенный период времени,

– отметил военный эксперт.

Между тем в Беларуси продолжается второй этап учений российских военных с нестратегическими ядерными силами, к которым они хотят привлечь белорусские вооруженные силы. По мнению Олега Жданова, Путин не оставляет цели поглощения Беларуси в союзное государство.

Ограниченные ресурсы

Военный эксперт подчеркнул, что в России сменено руководство министерства обороны и будет меняться парадигма самой войны.

Скорее всего, они будут пытаться перейти от наступательных активных боевых действий к стратегической обороне. Недаром Путин просто умоляет о проведении переговоров и прекращении огня. Они понимают, что фронт может застрять именно при отсутствии как человеческих, так и технических резервов,

– сказал Олег Жданов.

А в Беларуси все как раз наоборот: там вместо спокойного экс-начальника генерального штаба назначили "ястреба войны" Павла Муравейко, готового прорубить коридоры к Балтийскому морю силой оружия.

Белорусам закон не писан

Олег Жданов считает, что и нелегитимному Путину, и самопровозглашенному Лукашенко есть о чем говорить. И Россия будет просить, чтобы Беларусь дала материально-технические средства и топливо для российской армии, а также рекрутов.

Все из-за того, что россияне якобы начали вербовать белорусов к подписанию контракта с российской армией для участия в войне на территории Украины.

Несмотря на то, что в белорусском уголовном кодексе написаны две статьи – одна 7 лет, другая – 15 за наем на войну, белорусам закон не писан. Поскольку госдума разрешила подписывать контракт с иностранными гражданами, Беларусь дает официальный контракт, а также предлагает российский паспорт. И этих наемников уже как граждан России или как иностранцев, подписавших контракт, отправляют на линию фронта,

– отметил военный эксперт.

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