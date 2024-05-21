Як повідомило міноборони Росії, у Південному військовому окрузі розпочався перший етап навчання з практичним відпрацюванням питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

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Подробиці про навчання тактичної ядерної зброї в Росії

Повідомляється, що на цьому етапі окупанти відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу "Іскандер", спорядження ракет та потайного висування у позиційний район для підготовки до пусків.

Особовий склад ВКС при цьому відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів поразки, у тому числі ракет "Кинжал", вильоти в призначені райони патрулювання,

– заявило міноборони Росії.

Агресор заявив, що проведене вчення спрямоване на "підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування".

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Що передувало