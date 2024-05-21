Как сообщило минобороны России, в Южном военном округе начался первый этап обучения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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Подробности об учениях тактического ядерного оружия в России

Сообщается, что на этом этапе оккупанты отрабатывают задачи получения специальных боеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжения ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для подготовки к пускам.

Личный состав ВКС при этом отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе ракет "Кинжал", вылеты в назначенные районы патрулирования,

– заявило минобороны России.

Агрессор заявил, что проведенное учение направлено на "поддержку готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования".

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Что предшествовало