Развитие военной базы неподалеку города Осиповичи можно увидеть на спутниковых фото от Maxar. Ганс Кристенсен из Федерации американских ученых отметил, что в последние недели строительство вошло в новую фазу.

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Россияне могут хранить на этой базе ядерное оружие: что показывают спутниковые фото

На спутниковых фото видно, что на военной базе появилась новая зона с высоким уровнем безопасности, окруженная трехслойным ограждением. Также там виднеется крытая грузовая площадка, соединенная с подземным бункером советских времен.

Справка. Эта база расположена примерно в 190 километрах от границы с Украиной. Ее построили как ядерный объект еще в 1960-х годах во время холодной войны.

Базу прикрывает ПВО, которую впервые зафиксировали на снимках в середине 2023 года. С сентября одна из систем ПВО была развернута в поле примерно в 1,5 километра от бункера.

В том же году на военной базе также появились новые заборы, была реконструирована крытая территория и эстакада для загрузки грузовиков.

Ядерная военная база в Беларуси: спутниковые фото Maxar

Независимый консультант и бывший сотрудник Агентства Пентагона по уменьшению оборонной угрозы Уильям Мун заявил, что структура построенных объектов напоминает российские хранилища ядерных боеголовок, которые он видел собственными глазами.

Тем более недалеко от базы есть часть с "Искандерами", которые могут запускать ракеты с ядерными зарядами.

Это может быть не единственное ядерное хранилище в Беларуси

Издание предположило, что в Беларуси еще могут быть военные базы, на которых Россия хранит боеголовки. Ведь такие программы очень засекречены.

Поскольку ядерные программы очень засекречены, вполне возможно, что в Беларуси есть и другие места, где Россия хранит боеголовки – и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичи, хотя все указывает на обратное,

– пишет NYT.