Розбудову військової бази неподалік Осиповичі можна побачити на супутникових фото від Maxar. Ганс Крістенсен з Федерації американських вчених зазначив, що останніми тижнями будівництво увійшло в нову фазу.

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Росіяни можуть зберігати на цій базі ядерну зброю: що показують супутникові фото

На супутникових фото видно, що на військовій базі з'явилася нова зона з високим рівнем безпеки, оточена тришаровою огорожею. Також там видніється критий вантажний майданчик, зʼєднаний з підземним бункером радянських часів.

Довідка. Ця база розміщена приблизно за 190 кілометрів від кордону з Україною. Її збудували як ядерний об'єкт ще в 1960-х роках під час Холодної війни.

Базу прикриває ППО, яку вперше зафіксували на знімках в середині 2023 року. З вересня одна з систем ППО була розгорнута в полі приблизно за 1,5 кілометра від бункера.

У тому ж році на військовій базі також з'явились нові паркани, було реконструйовано криту територію й естакаду для завантаження вантажівок.

Ядерна військова база в Білорусі: супутникові фото Maxar

Незалежний консультант і колишній співробітник Агентства Пентагону зі зменшення оборонної загрози Вільям Мун заявив, що структура побудованих обʼєктів нагадує російські сховища ядерних боєголовок, які він бачив на власні очі.

Тим паче неподалік бази є частина з "Іскандерами", які можуть запускати ракети з ядерними зарядами.

Це може бути не єдине ядерне сховище у Білорусі

Видання припустило, що в Білорусі ще можуть бути військові бази, на яких Росія зберігає боєголовки. Адже такі програми дуже засекречені.

Оскільки ядерні програми дуже засекречені, цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає боєголовки – і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне,

– пише NYT.