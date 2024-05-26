Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил началом глобальной ядерной войны и пообещал накрыть Варшаву радиоактивным пеплом.
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Дело в том, что недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае применения ядерного оружия со стороны России, то США проведут массированную атаку и уничтожат все объекты России в Украине.
Медведев угрожает началом мировой войны
И ответ кремлевской свиты не заставил себя ждать: Медведев назвал Сикорского "странным существом" и пригрозил началом ядерной войны, если США вмешается в прямой конфликт в Украине.
"Попадание американцев по нашим целям означает начало мировой войны", – заявил Медведев.
"Варшава получит порцию радиоактивного пепла"
Российский политик отметил, что полякам следует быть осторожнее в своих заявлениях. В частности Медведев вспомнил заявление Анджея Дуды о готовности Польши разместить ядерное оружие союзников.
Поэтому, разошелся прямыми угрозами Польше – сказал, что Варшава получит порцию радиоактивного пепла.
Учитывая, что еще один поляк Дуда недавно заявил о желании развернуть ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и обязательно получит свою порцию радиоактивного пепла,
– пригрозил Медведев.
В России продолжаются ядерные испытания
- 21 мая страна-агрессор начала учения с применением тактического ядерного оружия. Как заявляли в минобороны России, цель этих учений – практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
- Оккупанты отрабатывают получение специальных боеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжения ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для подготовки к пускам.
- Вероятно, таким образом Кремль надеется повлиять на решение Запада в отношении Украины.