Путін знову почав брязкати ядеркою на тлі розмов у ЄС та США щодо можливого дозволу Україні завдавати ударів по Росії західною зброєю.

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Психологічний тиск на союзників України

Аналітики вказали на цікаву деталь – у Москві приурочують ядерні погрози до основних політичних дискусій на Заході для того, аби вплинути на осіб, які ухвалюють рішення.

Так, один із відомих військових блогерів, який має нагороду від Кремля, прямо пов’язав російські навчання з тактичної ядерної зброї зі спробами Путіна вплинути на ухвалення рішень Заходом, зокрема, щодо обмежень на використання Україною його зброї для ударів по військових цілях у Росії. Така позиція суголосна оцінці експертів з ISW, які вважають, що брязкання ядерною Москві потрібно для того, аби впливати на думку західних політиків і змушувати їх вдаватися до "самостримування" у допомозі Україні.

Росія застосовує так звану тактику рефлекстивного контролю, ключового інструментарію гібридної війни. Ця тактика полягає у тому, аби змусити супротивника добровільно вдатися до дій, вигідних Росії.

Нагадаємо, що 21 травня міноборони країни – агресорки заявило, що ракетні підрозділи Південного військового округу почали перший етап навчань з нестратегічного (тактичного) ядерного озброєння. У відомстві наголосили, що Повітряно-космічні сили Росії також проводитимуть навчання з балістичними ракетами "Іскандер" і аеробалістичними ракетами "Кинджал". Про підготовку до цих навчань російське міноборони оголосило 6 травня.

Захід підриває здатність України захищатися

Наразі союзники України досі стримують її від ударів по території країни – агресорки їхнім озброєнням. Лише Велика Британія відкрито дозволила бити по Росії своєю зброєю.

Тому в ISW й надалі продовжують оцінювати політику США та Заходу як таку, що серйозно ставить під загрозу здатність України захищатися від поточного наступу Росії на півночі Харківської області та майбутніх операцій на інших ділянках фронту.

Зазначимо, що нещодавно Київ звернувся до адміністрації Байдена з проханням дозволити бити по Росії американською зброєю. Втім, за словами Зеленського, наразі позитивного зрушення у цьому питанні немає. США та інші партнери продовжують скептично ставитися до ударів західним озброєнням по території країни – агресорки.

На днях конгресмени від обох партій написали листа голові Пентагону, де висловили "сильну підтримку" дозволу Україні бити по Росії західною зброєю.