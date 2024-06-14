Ранее Йенс Столтенберг назвал минимальное условие для членства Украины в НАТО. По его словам, сначала государство должно победить Россию, а Альянс поможет в этом оружием и деньгами.

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Почему НАТО не согласилось финансировать Украину

Нам еще нужно выполнить работу над согласованием наших позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и по вступлению Украины до саммита в Вашингтоне,

– пояснил Столтенберг.

Напомним, саммит НАТО в Вашингтоне состоится 9 – 11 июля.

О каком фонде идет речь

В апреле говорилось о том, что НАТО может создать пятилетний фонд, а Украина может получить 100 миллиардов долларов в течение этого времени.

Однако в начале июня Столтенберг отказался от этой идеи, поскольку ее не поддержали члены Альянса. Важно, что обе новости сообщили иностранные СМИ со ссылкой на источники, то есть это не официальная информация.

В Bloomberg написали, что взамен появилось новое предложение. Союзники должны были обязаться тратить не менее 43 миллиардов долларов в год на помощь Украине, что соответствовало бы среднему годовому взносу с момента вторжения России в 2022 году. Собственно, именно это предложение и не поддержали министры обороны НАТО во время встречи в Брюсселе.

Однако есть и хорошие новости: 14 июня НАТО должно принять решение о большей поддержке Украины. Что это означает – подробно объяснил Рустем Умеров.