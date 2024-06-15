Остальная часть пойдет на гуманитарную помощь. Стоит отметить, что эта инициатива является частью большего пакета внешней помощи, инициированного президентом США Джо Байденом.

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Что известно о пакете финансовой помощи от США

Вице-президент США Камала Харрис, во время Глобального саммита мира, объявила о выделении Украине 1,5 миллиарда долларов через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент для поддержки украинского народа.

Известно, что 500 миллионов долларов, вместе с ранее объявленными 324 миллионами долларов, будет направлено на удовлетворение чрезвычайных энергетических потребностей Украины, в частности на ремонт поврежденной инфраструктуры.

Более 379 миллионов долларов пойдут на гуманитарную помощь для беженцев, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от конфликта общин, включая продовольствие, услуги водоснабжения, санитарии и гигиены.

Еще 300 миллионов долларов будет направлено на поддержку гражданской безопасности Украины, в частности на обеспечение оборудованием украинских пограничников и правоохранителей.

Эти средства поступают как часть большего пакета внешней помощи, инициированного президентом Байденом для поддержки народа Украины,

– отметили в Белом доме.

Там также добавили, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, США выделили более 3,2 миллиарда долларов на гуманитарную помощь и почти 1,5 миллиарда долларов на восстановление энергетического сектора Украины.

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