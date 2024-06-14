Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга.

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Ллойд Остин призвал давать больше оружия нашему государству

По словам главы Пентагона, Украине нужно увеличить поставки вооружения, поскольку война в нашей стране вступила в "ключевую стадию".

Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступила ключевая стадия (в войне – 24 Канал), и Украине необходимо пополнить свои запасы вооружений,

– подчеркнул он.

Также Остин заявил, что глава Кремля Путин не имеет права ставить Киеву условия о мире.

"Это как раз то поведение, которого мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа", – отметил Остин.

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