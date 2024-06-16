Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише видання The Guardian.

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Чи обговорювали на Саміті у Швейцарії "мирний план" Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що план, висунутий російським диктатором, "не мав серйозного наміру".

Крім того, пропозиції Путіна – щоб Україна відмовилася від 4 областей (Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької), на які претендує Росія, а також припинити бойові дії та відмовитися від амбіцій членства в НАТО – були спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від конференції.

Що говорив Владімір Путін про мирні переговори: основне

Під час свого виступу президент Росії висловився про готовність розпочати мирні переговори з Україною "хоч завтра".

Умови, які висунув Путін:

  • Москва негайно припинить вогонь та заявить про готовність до переговорів після виведення Києвом військ з території "нових регіонів Росії".
  • Друга умова для переговорів – заява Києва про відмову від намірів вступити до НАТО.
  • Росії для мирного врегулювання також потрібен нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація.
  • Йдеться не про заморожування конфлікту, а про повне його припинення.
  • Базові угоди щодо мирного врегулювання "української кризи" мають бути зафіксовані, природно, пропонується скасування санкцій проти Росії.
  • Росія тим самим сьогодні робить ще одну реальну мирну пропозицію, але якщо Захід і Київ відмовляться, то відповідальність за кровопролиття буде на них.
  • Москва усвідомлює відповідальність за стабільність у світі та підтверджує готовність до діалогу з усіма країнами, це не має бути імітація розмови.

Водночас саме Росія постійно тероризує мирне населення та робить все для того, аби Україна не погоджувалась на мирні перемовини. Річ у тому, що Путін хоче диктувати свої умови, які далекі від справедливих.