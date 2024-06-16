15 червня у Люцерні стартував Саміт миру, за результатами якого має бути схвалене спільне комюніке щодо завершення війни в Україні. Передбачається, що в ньому держави світу висловлять одностайність щодо трьох позицій.

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Згода по трьох пунктах

Відповідно до інформації Reuters, країни, які підтримують підсумкову декларацію, висловлять спільне бачення щодо таких важливих аспектів:

Неприпустимість використання ядерної зброї у війні в Україні. Українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька АЕС, повинні працювати безпечно під повним суверенним контролем України та наглядом МАГАТЕ.

Вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися третім країнам.

Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом обміну "всіх на всіх", а усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також інші цивільні особи, яких незаконно затримали, мають бути повернуті в Україну.

Також у тексті йдеться, що досягнути миру можна лише за участю в діалозі усіх сторін протистояння. Тому у майбутньому планується залучення обох сторін конфлікту для забезпечення та виконання вищезгаданих пунктів.

Зазначається, що статут ООН, який передбачає повагу до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, має слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні.

Зверніть увагу! За повідомленням інших джерел переговори щодо підсумкової декларації Глобального саміту миру триватимуть "до останньої хвилини". Серед представників делегацій є кілька спірних моментів. Невідомо, чи буде остаточна декларація, прийнята всіма державами. Розглядається сценарій остаточної декларації без консенсусу, де кожна держава має можливість вказати, приймає вона її чи ні.