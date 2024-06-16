Так, свій підпис під фінальним документом поставили представники 84 країн та організацій. Відповідну інформацію повідомила кореспондентка 24 Каналу, яка наразі перебуває у Швейцарії.

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Комюніке Саміту миру

Так, комюніке Саміту миру у Швейцарії підтримали 80 країн та 4 організації.

Фінальний список підписантів комюніке Саміту миру / фото 24 Каналу

Відомо, що Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати комюніке не підписали.

Організації, що підтримали фінальний документ – це Рада Європи, Європейський парламент, Європейська Рада та Європарламент. Водночас серед країн, які поставили свій підпис під комюніке можна помітити Угорщину, Словаччину, Туреччину, Сербію.