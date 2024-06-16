15 июня в Люцерне стартовал Саммит мира, по результатам которого должно быть принято совместное коммюнике по завершению войны в Украине. Предполагается, что в нем государства мира выразят единодушие по трем позициям.
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Согласие по трем пунктам
Согласно информации Reuters, страны, которые поддерживают итоговую декларацию, выразят общее видение относительно следующих важных аспектов:
- Недопустимость использования ядерного оружия в войне в Украине. Украинские атомные электростанции и установки, в частности Запорожская АЭС, должны работать безопасно под полным суверенным контролем Украины и надзором МАГАТЭ.
- Свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей являются критически важными. Продовольственную безопасность никоим образом нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться третьим странам.
- Все военнопленные должны быть освобождены путем обмена "всех на всех", а все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также другие гражданские лица, которых незаконно задержали, должны быть возвращены в Украину.
Также в тексте говорится, что достичь мира можно только при участии в диалоге всех сторон противостояния. Поэтому в будущем планируется привлечение обеих сторон конфликта для обеспечения и выполнения вышеупомянутых пунктов.
Отмечается, что устав ООН, который предусматривает уважение территориальной целостности и суверенитета всех государств, должен служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине.