15 июня в Люцерне стартовал Саммит мира, по результатам которого должно быть принято совместное коммюнике по завершению войны в Украине. Предполагается, что в нем государства мира выразят единодушие по трем позициям.

Смотрите также Украина использует стратегию "эластичной ленты" в обороне, – АР

Согласие по трем пунктам

Согласно информации Reuters, страны, которые поддерживают итоговую декларацию, выразят общее видение относительно следующих важных аспектов:

Недопустимость использования ядерного оружия в войне в Украине. Украинские атомные электростанции и установки, в частности Запорожская АЭС, должны работать безопасно под полным суверенным контролем Украины и надзором МАГАТЭ.

Свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей являются критически важными. Продовольственную безопасность никоим образом нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться третьим странам.

Все военнопленные должны быть освобождены путем обмена "всех на всех", а все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также другие гражданские лица, которых незаконно задержали, должны быть возвращены в Украину.

Также в тексте говорится, что достичь мира можно только при участии в диалоге всех сторон противостояния. Поэтому в будущем планируется привлечение обеих сторон конфликта для обеспечения и выполнения вышеупомянутых пунктов.

Отмечается, что устав ООН, который предусматривает уважение территориальной целостности и суверенитета всех государств, должен служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине.

Обратите внимание! По сообщению других источников переговоры относительно итоговой декларации Глобального саммита мира будут продолжаться "до последней минуты". Среди представителей делегаций есть несколько спорных моментов. Неизвестно, будет ли окончательная декларация, принята всеми государствами. Рассматривается сценарий окончательной декларации без консенсуса, где каждое государство имеет возможность указать, принимает оно ее или нет.