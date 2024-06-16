Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет издание The Guardian.
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Обсуждали ли на Саммите в Швейцарии "мирный план" Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что план, выдвинутый российским диктатором, "не имел серьезного намерения".
Кроме того, предложения Путина – чтобы Украина отказалась от 4 областей (Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской), на которые претендует Россия, а также прекратить боевые действия и отказаться от амбиций членства в НАТО – были направлены лишь на то, чтобы отвлечь внимание от конференции.
Что говорил Владимир Путин о мирных переговорах: основное
Во время своего выступления президент России высказался о готовности начать мирные переговоры с Украиной "хоть завтра".
Условия, которые выдвинул Путин:
- Москва немедленно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории "новых регионов России".
- Второе условие для переговоров – заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.
- России для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.
- Речь идет не о замораживании конфликта, а о полном его прекращении.
- Базовые соглашения по мирному урегулированию "украинского кризиса" должны быть зафиксированы, естественно, предлагается отмена санкций против России.
- Россия тем самым сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся, то ответственность за кровопролитие будет на них.
- Москва осознает ответственность за стабильность в мире и подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, это не должна быть имитация разговора.
В то же время именно Россия постоянно терроризирует мирное население и делает все для того, чтобы Украина не соглашалась на мирные переговоры. Дело в том, что Путин хочет диктовать свои условия, которые далеки от справедливых.