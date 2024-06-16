Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет издание The Guardian.

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Обсуждали ли на Саммите в Швейцарии "мирный план" Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что план, выдвинутый российским диктатором, "не имел серьезного намерения".

Кроме того, предложения Путина – чтобы Украина отказалась от 4 областей (Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской), на которые претендует Россия, а также прекратить боевые действия и отказаться от амбиций членства в НАТО – были направлены лишь на то, чтобы отвлечь внимание от конференции.

Справка! В субботу, 15 июня, стартовал Глобальный саммит мира в Швейцарии. Свое участие в нем подтвердили 92 страны мира. Так, мероприятие продлится до воскресенья, 16 июня. Все о заявлениях стран-участниц на саммите мира – читайте здесь.

Что говорил Владимир Путин о мирных переговорах: основное

Во время своего выступления президент России высказался о готовности начать мирные переговоры с Украиной "хоть завтра".

Условия, которые выдвинул Путин:

Москва немедленно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории "новых регионов России".

Второе условие для переговоров – заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.

России для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Речь идет не о замораживании конфликта, а о полном его прекращении.

Базовые соглашения по мирному урегулированию "украинского кризиса" должны быть зафиксированы, естественно, предлагается отмена санкций против России.

Россия тем самым сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся, то ответственность за кровопролитие будет на них.

Москва осознает ответственность за стабильность в мире и подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, это не должна быть имитация разговора.

В то же время именно Россия постоянно терроризирует мирное население и делает все для того, чтобы Украина не соглашалась на мирные переговоры. Дело в том, что Путин хочет диктовать свои условия, которые далеки от справедливых.